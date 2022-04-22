〈上海封城〉上海666家重點企業 70%已復工 不斷提高產量

上海市政府周五（22 日）表示，一周以來，在 666 家重點企業中，已有 70% 企業復工復產，不斷提高產能利用率，特斯拉 (TSLA-US) 等車廠也連續實現整車下線。

上海市副市長張為在周五上午說，從近期工作成效來看，一周以來，在 666 家重點企業中，已有 70% 企業復工復產，不斷提高產能利用率。上汽、特斯拉等車廠連續實現整車下線，零部件配套企業也陸續復工。

張為表示，集成電路、化工重量級企業的產能利用率也保持在較高水準。

張為說，現階段復工的企業，至少都具備封閉管理條件，有條件的企業，還會設立內部集中隔離觀察點，做好因應處置預案，目的是嚴防疫情輸入與傳播。

張為表示，在國務院聯防聯控機制指導下，下一步將做好保運、保供、保鏈各項工作，支持更多符合防疫要求的企業有序復工復產。

上海市政府 16 日公布第一批重點企業復工「白名單」，涵蓋 666 家企業，台積電 (2330-TW) 、日月光等台企皆入列，特斯拉也上榜。

上海市衛建委周五通報，周四本土有症狀確診病例新增 1,931 例，無症狀感染者增加 15,698 例。

針對政府還要封控多久的問題，上海市政府說，若實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可根據「三區」劃分要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動，直至完全恢復正常。