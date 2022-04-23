蘋果Q2財報下周揭曉 年度資本回饋、供應鏈壓力成關注焦點

蘋果 (AAPL-US) 預定美國時間 4 月 28 日美股盤後公布最新財報，繼前一年向股東回饋上千億美元現金後，投資人將一窺蘋果在本會計年度的資本回饋計畫，以及該公司對供應鏈與總體經濟壓力的看法。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Aaron Rakers 表示，蘋果通常會在公布截至 3 月當季財報時，公布最新的庫藏股和股利政策，看好今年的資本回饋成為蘋果財報中最具潛能的利多因子。

Rakers 針對蘋果過去十年資本回饋活動相關數據進行審查，發現自 2018 年宣布零淨現金目標 (net-cash neutral) 以來，蘋果在庫藏股方面動作越來越積極。

他預期，蘋果將宣布加碼 900 億美元的庫藏股，且至少將股利調升 10%。蘋果在 2021 會計年度授權 900 億美元的庫藏股計畫，並宣布將股利調升約 7%，總共向股東回饋超過 1000 億美元。

CFRA 股票分析師 Angelo Zino 看法更樂觀，他預期，蘋果將加碼 1000 億美元於庫藏股計畫，股利增加約 7%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) (圖：AFP)

2022 會計年度 Q2 財報前瞻：

FacSet 分析師平均預期，蘋果 Q2 每股純益 (EPS) 將達 1.43 美元，高於去年同期的 1.40 美元，Estimize 平均預期較高，達 1.51 美元。

營收部分，FactSet 分析師平均預期達 941.1 億美元，高於去年同期的 895.8 億美元，Estimize 平均預期達 957 億美元。

除資本回饋計畫以外，投資人也將注意有關蘋果如何應付供應鏈壓力的最新訊息。

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 曾在上季財報電話會議中透露，表示 Q2 營收表現將創下歷年同期的最佳表現，他還認為供應鏈限制不會像 Q1 一樣嚴重。

考量到梅斯特里發表上述言論時，上海疫情尚未惡化，當地供應商也還沒被迫停工，Rakers 表示，蘋果財報中對供應鏈的看法勢必備受關注，對未來前景的展望影響力則更大，他將繼續關注，上海周邊地區工廠停工對下季 Mac 出貨量的潛在衝擊。

華爾街其他看法：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 認為，在談論 Q3 時，蘋果高層的語調或將保持謹慎，預計蘋果將為初步指引設立較低的基準。

券商 Monness Crespi Hardt & Co. 分析師 Brian White 則稱，通膨壓力和俄烏衝突對經濟的影響，可能降低消費者對數位產品的購買意願。

美國銀行 (BofA) 分析師 Wamsi Mohan 預期蘋果將維持疫情期間的一貫模式，也就是說，該公司不會發表 Q3 正式展望，他並重申，從過往經驗來看，蘋果 Q3 業績通常較不起眼，且投資人可能會更關注 6 月的 WWDC 開發者大會和秋季新品發布會。