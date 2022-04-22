通膨與戰爭拖累科技股行情 三大類型基金逆勢竄出頭

通膨與地緣政治導致股市震盪加劇，過去熱門的科技股也相對黯淡，改由資源、基礎建設等類股竄出頭，統計自烏俄戰爭以來，投信發行的海外股票產業基金，排名超前的主要由資源、醫療生化、基礎建設三大類型包辦，且前十強基金的績效皆高達雙位數之多，其中，PGIM 保德信全球資源、元大全球農業商機績效更逾 20%

保德信指出，全球資源、基礎建設、醫療生化產業能在今年震盪行情中勝出，原因各有不同，以資源類股來說，在通膨與烏俄戰爭影響下，推升原物料價格揚升，進而帶動股價走勢。

至於基礎建設產業則是在行情走跌時，往往成為資金抗震的避風港，而同樣具有防禦性質的生技醫療產業，因財務體質穩健，加上之前跌深後投資價值浮現，近期也出現明顯彈升行情。

PGIM 保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，近期全球通膨關注程度激增，而能源與原物料類股因為具有通膨受惠特性，成為漲勢最強勢的類股，加上俄羅斯能源業的軟性制裁、OPEC + 增產不易、頁岩油商增產意願降低等因素，在缺乏庫存調節下，未來若供給遲遲無法跟上，亦或出現意外產出中斷，都將使油價呈現易漲難跌的環境。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，聯準會緊縮政策讓防禦特性的醫療股獲得青睞，相關指數反彈幅度超越美股大盤走勢，且根據截至第一季底的數據，美股各產業 3 個月期間 EPS 預期調整，扣除能源後整體上調 0.6%，醫療產業上調幅度更高達 2.3%，成為當前環境中具備穩定營運、且獲利能力佳的產業投資選項。