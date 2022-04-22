兩大風險股債遇亂流 平衡型基金成資金避風港

為抵禦股市震盪整理，資金轉進境外基金，根據境外基金觀測站最新數據，截至 2022 年 3 月底，國人首季持有境外基金金額以平衡型基金增加 500 億最多，單月淨申購也超過 248 億元，反觀股票型與固定收益型則大幅失血。

進一步觀察境外平衡型基金資金進出，5 檔基金相對受資金青睞，包括安聯收益成長基金、摩根投資基金 - 多重收益基金、M&G 入息基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金及駿利亨德森平衡基金，累積單季淨申購都在 10 億至 100 億元以上的水準。

分析資金流向，瀚亞投資認為，受聯準會升息與地緣政治影響，第 1 季股債市場皆不平靜，其中股市受科技股劇烈回檔影響，債市則因美國升息預期及利率倒掛等負面疑慮，讓投資人轉向多元資產或混合型尋求避險。

M&G 入息基金投資團隊表示，隨著美國聯準會正式進入緊縮週期，公債殖利率彈升，在市場憂心通膨及殖利率倒掛等議題，預期股票和債市的波動和相關性將持續上升，資金也將轉進平衡型或多重資產類型基金，避開單一資產過度集中的風險。

M&G 入息基金投資團隊也表示，當前基金操作將提高現金部位，在波動較大的市場中，現金可提供短期的避險去處來保護本金，同時尋找更有潛力的投資機會。

至於股市是否已到修正滿足點？M&G 入息基金投資認為，近期的不確定性與整體股票市場的前景，尚未到大幅增加股票曝險的時機，但看好全球經濟仍在繼續成長，預期鷹派政策和短期利率上升壓力仍在，持有長天期公債可分散投組風險的效益，因應潛在的成長放緩，甚至衰退風險。

M&G 投資建議，可持續布局平衡型或多重資產相關基金，兼顧各種收益機會、適時分散風險。

