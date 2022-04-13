〈財委會質詢〉財長：5月報稅期限維持一個月不變 會滾動式檢討

本土確診病例持續增加，外界關切財政部是否比照去 (2021) 年將綜所稅申報期間延長為 2 個月？對此，財政部長蘇建榮說，今年防疫政策與去年不同，目前還是維持一個月的報稅時間，但也會視防疫政策做滾動式檢討。

蘇建榮今 (13) 日赴立法院財委會列席備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時問，現在本土每天確診病例天天破百例，5 月綜所稅申報是否也會跟去年一樣，將報稅時間延長成兩個月？

蘇建榮答詢時說，今年的防疫政策是「正常生活、積極防疫」，而且今年手機報稅也新增可修改所得、扣除額與撫養親屬等功能，而臨櫃報稅也有三合一預約系統，有助於分散報稅人流，因此今年報稅期間仍維持以一個月為主，目前沒有延長的規劃。但也強調，財政部會視疫情變化，進行滾動式檢討。

洪孟楷則追問，財政部的「滾動式檢討」依據標準是什麼？蘇建榮則說，檢討標準將以指揮中心的防疫規定為主，除非指揮中心升級防疫措施，限制室內集會人數等，才有可能將報稅時間延長一個月。

自 2020 年初疫情爆發以來，因應防疫措施、避免人流群聚，財政部連續兩年宣布綜所稅申報期限延長一個月至 6 月 30 日截止，去 (2021) 年本土疫情升溫，在指揮中心宣布防疫升級三級警戒後，財政部也拍板延長報稅期間至 6 月底。