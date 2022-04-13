〈財委會質詢〉迎戰報稅季 財政部拚國稅局第三劑覆蓋率朝8成邁進

5 月報稅季即將開跑，財政部長蘇建榮說，除了推廣手機與網路等虛擬通路報稅外，實體部分五區國稅局第一線同仁的防疫措施會比照去年全副武裝，剩下半個月時間內，也會力拚將第三劑覆蓋率提高至 8 成。

財政部長蘇建榮今 (13) 日赴立法院財委會列席備詢，對於 5 月報稅國稅局防疫相關措施做上述回應。

民進黨立委林楚茵質詢時問，目前五區國稅局中，包括台北國稅局、北區國稅局、高雄國稅局、南區國稅局等員工的第三劑施打率都在 7 成以上，但中區國稅局施打率只有 66%，不到 7 成。

林楚茵進一步指出，第三劑覆蓋率越高，民眾整體生活就可越快恢復正常，但中區國稅局的第三劑覆蓋率卻連 7 成都不到，隨著 5 月報稅季到來，財政部對於國稅局疫苗覆蓋率是否會訂定更高的標準？

蘇建榮答詢時表示，今年報稅在實體部分，要面對民眾的第一線同仁將比照去年「全副武裝」的防疫措施，提供線上預約申請，以此分散報稅人流，避免臨櫃人潮擁擠。

在疫苗覆蓋率部分，蘇建榮則說，會積極宣導鼓勵同仁施打疫苗，預期在接下來半個月內將第三劑的疫苗覆蓋率提高至 8 成，但也要考慮部分同仁第二劑比較晚打，因此要等一段時間才能施打第三劑，但強調會鼓勵施打第三劑。

林楚茵還說，指揮中心日前表示，不排除暑假開放民眾出國回國後免隔離，屆時銀行將面臨民眾臨櫃換匯等業務，但目前公股銀員工第三劑覆蓋率平均僅 65%，財政部應要求提高公股行庫人員的疫苗覆蓋率，提升全體保護力。

蘇建榮對此回應，公股銀行的第三劑覆蓋率可以進一步提高，但也強調，疫苗施打必須考慮個人身體狀況與第二劑施打時間，但會請公股銀在 7 月底前，努力將施打率提高到 7 成。