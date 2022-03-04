產業格局劇變 比亞迪銷量首度超車上汽大眾

上月比亞迪比亞迪 (002594-CN) 銷量暴增 335%，超過 9.1 萬輛，首度超越上汽大眾，長期位居中國汽車銷量前兩名的上汽大眾被超車，凸顯新能源革命正引發產業格局劇變。

上海證券報報導，比亞迪周四（3 日）公布 2 月產銷報告，新能源車與燃油車的總銷量達到 91,078 輛，其中新能源車銷量達到 88,283 輛，較去年同期激增 752.56%。

相較下，上月上汽大眾的銷量為 90,604 輛，較去年同期大增 79.41%，儘管表現不俗，但銷量仍被比亞迪比下去。

業內專家表示，雖然春節影響車廠的銷量，但比亞迪的銷量仍維持在高水準，如無意外，有望繼續蟬聯新能源車廠銷售冠軍。

比亞迪董事長王傳福日前說，中國車廠推出的電動車，在性能、使用成本等方面已超越燃油車，他預測今年中國市場新能源車銷量有望突破 330 萬輛，且到到年底新能源車滲透率將超過 35%。

專家直言，新能源車市場持續增長，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等車廠快速崛起，讓傳統汽車製造商承受巨大壓力。為保住市占率，上汽通用、上汽大眾等車廠不得不加速朝新能源車轉型。

上汽大眾就在幾個月時間內推出三款新電動車，但目前從業務比率等方面來看，傳統車廠朝新能源轉型的步伐仍不夠快。