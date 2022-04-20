〈陸港盤後〉中國央行未調降LPR利率 失望性賣壓湧現

中國 A 股三大指數周三（20 日）收盤全面走低，滬指大跌 1.35%，原因是中國人民銀行未下調貸款市場報價利率（LPR），引發失望性賣壓湧現。

證券時報報導，滬指周三收盤跌 1.35% 至 3,151.05 點，深成指重摔 2.07% 至 11,392.23 點，創業板指重挫 3.66% 至 2,363.65 點。兩市成交額合計人民幣 8,207 億元，北向資金淨流出 52.88 億元。

兩市類股多數走低，煤炭、地產、鋼鐵、石油、有色等族群大跌，醫藥、保險、銀行、化工、券商、電力、燃氣、半導體等類股走低。

香港恒生指數收盤跌 0.4%，恒生科技指數跌 0.54%。

人行周三宣布，1 年期 LPR 為 3.7%，5 年期以上 LPR 為 4.6%，為 LPR 連續第三個月按兵不動，使投資人的調降利率預期再度落空。經濟學家原估兩者均有妄下調 5 個基點。

民生銀行首席宏觀研究員溫彬說，LPR 報價雖未變，但金融體系持續向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。4 月 15 日，央行發布降準公告，有助於增強信貸投放力道，從「量」上增強金融供給力度。

東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，根據 2019 年 LPR 報價改革以來的規律，若央行兩度降準，且均調降 0.5 個百分點，會觸發一次降息，但此番人行降準幅度不到 0.5 個百分點，因此 4 月 LPR 報價不動，並非意外。

萬聯證券說，近期多地加強防控措施，本輪疫情對經濟的衝擊與持續性，可能會超過 2020 年。

在經濟成長壓力加重的情況下，國常會在 4 月 13 日預告降準，央行旋即在 4 月 15 日宣布差異化降準。

萬聯證券說，預料政府在 4 月下旬將逐步提出針對消費、投資、出口的政策將，投資人可關注政策落實成效。