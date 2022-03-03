比亞迪2月電動車銷量達8.8萬輛 年增7.5倍

比亞迪 (01211-HK) 周四（3 日）公布 2 月電動車銷量達 8.8 萬輛，較去年同期 1.03 萬輛大增 7.5 倍，1、2 月合計共銷售近 18.15 萬輛，年增高達 494.3%。

比亞迪 2 月銷售電動車中按種類劃分，純電動車銷量達 4.3 萬輛，遠高於去年同期的 7,835 輛，1、2 月總銷量為 8.9 萬輛，年增 301.7%；插電式混合動力車 2 月銷量為 4.4 萬輛，也遠高於去年同期的 2,288 輛，1、2 月總銷量達 9.08 萬輛，年增達 10.8 倍。

至於燃油車方面，2 月銷量為 2,795 輛，年減 73.6%，低於去年同期的 1.05 萬輛；2 月產量為 2,270 輛，年減 76.9%。1、2 月累積銷量為 5,049 輛，年減 84.6%。

此外，比亞迪今年 1 月新能源動力電池與儲能電池裝機總量約為 4.615GWh，前兩個月累積裝機總量為 9.385GWh。

大和證券周四報告稱，由於預期 2022 年比亞迪電池對外出貨量顯著；看好比亞迪自家晶片供應能力，以及新能源汽車銷售，給予比亞迪股票「買入」（Buy）評等。

報告中也提到，有鋰離子電池（LIB）製造商表示，將降低 3 月鋰電池負極採購目標一成。大和證券認為，下調採購目標可能為應對碳酸鋰（LiCO3）價格上升，而非行業需求下降。但在製造商消耗庫存前，該產業可能出現短期放緩。

另一方面，由於俄國向全球出口鎳，在制裁之下，代工廠可能對不含鎳的鋰電池興趣增加。