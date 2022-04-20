鉅亨美股雷達：特斯拉將公布財報 Netflix Q1訂閱戶意外流失

美股重要看點：

特斯拉 (TSLA-US)、科林研發 (LRCX-US)、美鋁 (AA-US) 將在盤後公布財報。Fed 將公布經濟狀況褐皮書。美國 10 年期公債殖利率來到 2.867%，美股期貨週三 (20 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.21%。

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (19 日) 調降了 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測，指稱俄羅斯無端入侵烏克蘭對經濟造成的衝擊將「蔓延到四面八方」。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二 表示，若中國防疫措施進一步導致供應鏈受阻，聯準會 (Fed) 將採積極行動壓低通膨，來年美國經濟動向取決於疫情及俄烏衝突情勢。

隨著烏俄戰爭、大宗商品價格失控、Fed 緊縮政策影響，每週美國 - AAII 散戶投資人情緒指數跌至 30 年來新低，僅約 16% 的受訪者對股票持樂觀態度，48.42% 的受訪者看空股市。

不過，Fundstrat 聯合創辦人 Tom Lee 看好美股強勁反彈，他在一份報告中表示，自 3 月下旬以來的 13 個交易日中，美股直線下跌，跌勢持續至 4 月 18 日為止，而這日恰好是美國民眾提交聯邦所得稅申報表的最後期限。

Lee 說道，自 1945 年以來，通常前一年大幅上漲的標準普爾 500 指數，在報稅截止日後的 3 個月內，報酬率最為強勁。

小摩策略師 Marko Kolanovic 表示，在投資人過度悲觀拋售股票後，現在是成長股和價值股進場布局的好時機。

他認為，美股近期可能出現反彈，投資人可以構建一個「槓鈴投資組合」，將傳統成長股 (如科技、生技等) 和傳統價值股 (如金屬、礦業) 囊括其中。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月成屋銷售總數 (萬戶)，預估 577，前值 622

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上海廠周二（19 日）正式復工，8,000 人到崗，特斯拉並積極推動 100 多家供應商協同復工。

看看新聞報導，特斯拉上海「超級工廠」電池電機模組周二上午就開始全速生產，整車裝配也逐步恢復。在二期整車車間，1,600 名生產物流人員已讓幾條流水線運轉起來。

第一財經報導，知情人士透露，特斯拉周一晚間已大致完成復工準備。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季訂閱用戶流失 20 萬人，為該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致盤後股價重挫逾 25% 。

Netflix 上一次訂閱用戶下降是在 2011 年 10 月，當時該平台流失 80 萬付費訂閱用戶。

Netflix 此前預期第一季淨訂閱用戶將增加 250 萬，分析師先前甚至預期淨訂閱用戶將增加 270 萬。去年同期，Netflix 訂閱用戶增加 398 萬。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

IBM(IBM-US) 周二 (19 日) 公布 2022 年第一季財報，受惠於混合雲產品的強勁需求，Q1 營收、獲利均優於預期，並上調全年獲利預估，顯示朝向雲端軟體和諮詢業務轉型的勢頭依舊強勁。

財報發布後，IBM 周二美股盤後漲 1.33%。該股周二收漲 2.36%，報 129.15 美元，但今年迄今仍跌 3.4%。

IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，對混合雲和人工智慧 (AI) 的需求，帶動 Q1 軟體和諮詢業務成長，隨著業務更加集中，業績表現也反映出公司策略的執行狀況。