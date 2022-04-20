年度世界地球日 – 投資我們的星球

施羅德投信：以創新多元主題的永續基金 做為與地球共好的實踐

一年一度的世界地球日即將在 4 月 22 日邁入 52 週年，今年以「投資我們的星球」（Invest in Our Planet）為主題，強調不僅是心態上關心我們所在的環境，更應該身體力行。簡單的來說，用「投資」選擇永續相關商品，就可以展現行動力，作為與地球共好的實踐。

以施羅德投資集團旗下創新型永續概念基金－「施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金」為例，去年 (2021 年) 甫核准上市，就受到市場矚目。因為這檔基金除了延續施羅德投資集團「除了獲利、更能受益」(Beyond Profit)的理念，更結合了未來大潮流下的多元主題，可說是結合永續理念以及投資趨勢的雙主軸基金。

施羅德投信表示，自 2020 年新冠疫情擴散全球以來，市場持續波動，特別是今年因為聯準會升息、以及俄烏紛爭等因素，再度帶來市場不小的修正。展望未來，仍建議將永續產品納入投資核心，除了標的企業較有因應環境變動的韌性，另外在永續法規趨於嚴格下、相信也會得到市場較高的評價，會是未來的贏家企業。

投資我們的星球 從顛覆未來股票基金開始

今年世界地球日的主題是「投資我們的星球」（Invest in Our Planet），顧名思義，是鼓勵民眾在日常生活中發揮行動力，實踐愛地球的理念。而對於金融機構來說，則是以擇選永續企業為核心，透過投資、鼓勵企業與世界共好，力求發揮更大的影響力。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍說，其實很多掌握大趨勢的創新企業、也都能同時顧及永續概念。好處是，投資人在「愛地球愛環境」的概念下，也能對投資成果充滿期待，可以一石二鳥。舉例來說，在新冠疫情肆虐的過去兩年來看，數位安全、潔淨能源、永續能源等領域的指數報酬率都超過了 60％，電動車 / 自駕的報酬率更是達 90％(見下圖一)，比全球股市表現優異許多。

圖：創新產業表現亮眼

資料來源：理柏，美元計價，統計過去兩年至 2022/2/28。MSCI AC World 指數。iShares megatrends ETF and Vaneck ETF。 僅供參考，過去績效不代表未來預測或基金績效表現。

聚焦多元主題 投資不漏接

在過去，數十年來都是以單一主題引領潮流。如 1990 年的科技指數 (成長 599％)、2000 年的金磚指數 (成長 700％)、2010 年的布蘭特原油 (成長 296％)、2020 年的美國尖牙指數 (成長 424％)。然而，經濟結構不斷改變之下，我們預期未來的投資主題會百花齊放、多元豐富。

林良軍說，以施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金為例，就不會聚焦單一投資主題，是以「翻轉創新」、「顛覆產業」作為最高主軸，再以個別選股、深入研究的方式，尋找新贏家企業。

以一家數位科技資訊軟體公司 Globant 舉例，就能說明基金的投資操作模式。在 2020 年 3 月新冠疫情爆發後，投資團隊看好科技軟體服務需求增加，Globant 的業務聚焦數位化轉型而非傳統的 IT 服務，區塊鏈加密服務亦成長快速，因此在股價低點、本益比 75 倍時建立持股。隨著其業務快速成長，營收動能減緩、本益比增加到 180 倍，同期營運成本亦增加 80％，在衡量上檔空間有限下，經理團隊決定在股價高點時出脫持股。

另外是去年下半年開始通膨議題升溫，投資團隊判斷石油天然氣冬季可能大漲，便開始布局殼牌 (Shell) 石油，特別是該企業已啟動能源轉型計畫，增加低碳電力交易以及擴大氫能投資，團隊甚至於今年一月低點加碼。受到市場激勵以及企業本身的永續發展，殼牌石油一路表現優異至今，可證明投資團隊眼光精準。

展望未來 逢低布局五大亮點

展望未來，施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金經理人 Alex Tedder 表示，這檔基金納入具長期結構性成長趨力的五大主題，包括數位平台、電子商務、工業自動化、醫療創新、能源轉型，採取創新多元主題配置，尋找具有結構性成長動能的新贏家。另外，因 2022 仍處會進一步壓縮企業獲利的通膨環境，投組將看好高獲利能力、高現金流量、高產業成長性、多角化經營且擁有產品定價能力的企業。

地球日每年僅有一天，但以永續投資付諸行動，才能長久與地球共生共榮。