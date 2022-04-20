買最夯的元宇宙概念股？這檔ETF通通包了

2021 年投資圈最夯的話題，莫過於元宇宙（Metaverse），不僅全球科技巨頭相繼宣布進軍元宇宙領域，就連相關概念股股價也漲翻天。但元宇宙商機龐大，範疇涵蓋軟體、硬體及應用服務，受惠行業眾多，該怎麼選股？專家建議，不妨布局元宇宙 ETF，不用為了選股而傷神，而且有的元宇宙 ETF 一張只要 1 萬元，就能買進蘋果、騰訊、Meta、亞馬遜、動視暴雪等全球元宇宙巨頭，入手門檻低，很適合小資族及社會新鮮人。
食衣住行都少不了元宇宙 商機無限
「元宇宙」無疑是去年投資圈最夯的話題，一夕爆紅，頓時之間，宇宙夢席捲全球，諸如食衣住行的日常生活，以及工廠的生產製造，都少不了元宇宙，因為它可以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等市場需求，應用範疇廣泛。
舉例來說，SONY 音樂在遊戲平台 Roblox 上舉辦演唱會、歐萊雅推出妝容濾鏡 App 模擬 AR 上妝效果、要塞英雄的玩家，可以在遊戲中的星巴克訂咖啡，並外送到現實世界；BMW 使用英偉達 Omniverse 平台進行汽車設計協作與模擬平台；IKEA App 可以 AR 模擬家具布置等，這些皆是元宇宙應用的體現。
尤其隨著技術突破、大型企業研發資金湧入及政府扶植之下，加速推開元宇宙大門，特別是全球科技巨頭的爭相投入，如 Meta(臉書前身)、微軟、輝達 (NVIDIA)、Google、迪士尼、騰訊等國際知名企業，搶進元宇宙市場，更加引發龐大商機。TrendForce 便指出，元宇宙全球市場規模 2025 年將突破 5,400 億美元。
在這場元宇宙市場爭霸戰中，大者恆大、強者恆強，因此，全球科技巨頭紛紛以併購入局，蘋果、微軟、谷歌、Meta 等巨擎自 2014 年以來，便已開始收購 AR/VR、區塊鏈、遊戲社交平台等元宇宙相關技術公司，無非就是看中千億元的宇宙市場商機。其中，最轟動的併購案莫過於微軟今年 1 月以 687 億美元收購動視暴雪，這是微軟史上最大收購案，更是遊戲業史上最大收購案，正足以顯示微軟投入元宇宙的決心。
買全球元宇宙龍頭股 一檔 ETF 就夠了
科技的進步帶來了投資契機，走在前端的龍頭股表現特別亮麗，以下圖為例，網際網路時代當紅之際，若投資英特爾、甲骨文、微軟、NOKIA，平均年化報酬率至少 39%，甚至高達 97%，大勝標普 500 指數 (18.2%)；又如 3G、4G 的行動通訊時代，若布局臉書、谷歌、蘋果、騰訊、網飛等科技龍頭股，平均年化報酬率至少 24%，也是優於標普 500 指數。
隨著 5G、6G，甚至是低軌衛星等新一代行動通訊的來臨，哪些科技或應用會成為黑科技，備受注目。而元宇宙便是被點名的其中項目，可望成為引領下一個科技的黃金 10 年，因此，現在正是趕搭元宇宙投資列車的好時機。
元宇宙涵蓋範疇廣泛，相關概念股眾多，該如何選股？專家建議，應以優質龍頭股為優先考量，因為任何的科技研發都需要長時間及龐大資金的投入，而科技巨頭口袋深，具有資本投入優勢，可望加速元宇宙新技術面市，加深行業護城河。加上科技龍頭公司的業務多元、且穩定成長，根據彭博資料顯示，過去五年來，大型成長股績效表現遠優於中小型成長股。
不過，這些全球龍頭股股價高，以 3 月 24 日收盤價來看，買 100 股蘋果需要 17.4 萬美元，Alphabet 更是昂貴，100 股就要 28.3 萬美元，一般人資金有限，即使是零股也買不起。因此，想要當全球元宇宙科技龍頭公司的股東，透過元宇宙 ETF 是最佳、也是最容易入門的方式。
舉例來說，大華元宇宙科技 50 ETF (00906) 募集期間一張只要 1 萬元，即可布局世界級的元宇宙科技龍頭股。該檔 ETF 主要追蹤 Solactive 元宇宙科技與服務指數，成分股涵蓋美國、日本、香港、台灣等交易所掛牌的股票與憑證，涵蓋基礎設施、軟體、硬體、平台及遊戲等應用服務領域，入選的標的堪稱是元宇宙市場翹楚，至 1 月 31 日資料顯示，前 10 大成分股包括蘋果、騰訊、Alphabet(google 母公司)、Meta、微軟、網易、Sony、亞馬遜、任天堂、動視暴雪，這些大型科技公司均是全球數一數二的元宇宙優質概念股。
值得注意的是，成份股中除了著眼於軟硬體科技巨頭，更加入了遊戲產業，以及遊戲平台上的非遊戲活動 (如虛擬演唱會、串流影音)，藉此吸引非遊戲族群，並因此帶來廣告收入。根據彭博預估，2024 年元宇宙娛樂行業收入將高達 7,833 億美元，其中超過一半由遊戲業者所分食，成為最先受惠於元宇宙產業鏈的行業。
再來看績效方面，Solactive 元宇宙科技與服務指數自成立以來，累積報酬率近 300%，優於 MSCI 世界指數 (100.9%)、標普 500 指數 (131.5%) 及那斯達克指數 (188.1%) 的績效。
總體而言，大華元宇宙科技 50 ETF (00906) 追蹤 Solactive 元宇宙科技與服務指數，具有廣納全球元宇宙概念股前 50 強、聚焦大型科技公司的優勢，而且產業範疇除了涵蓋軟硬體、應用服務，並搶先佈局最先受惠元宇宙遊戲產業，加上投資門檻低，不失為小資族趕搭下一波科技趨勢的首選。