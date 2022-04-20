買最夯的元宇宙概念股？這檔ETF通通包了

2021 年投資圈最夯的話題，莫過於元宇宙（Metaverse），不僅全球科技巨頭相繼宣布進軍元宇宙領域，就連相關概念股股價也漲翻天。但元宇宙商機龐大，範疇涵蓋軟體、硬體及應用服務，受惠行業眾多，該怎麼選股？專家建議，不妨布局元宇宙 ETF，不用為了選股而傷神，而且有的元宇宙 ETF 一張只要 1 萬元，就能買進蘋果、騰訊、Meta、亞馬遜、動視暴雪等全球元宇宙巨頭，入手門檻低，很適合小資族及社會新鮮人。

食衣住行都少不了元宇宙 商機無限

「元宇宙」無疑是去年投資圈最夯的話題，一夕爆紅，頓時之間，宇宙夢席捲全球，諸如食衣住行的日常生活，以及工廠的生產製造，都少不了元宇宙，因為它可以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等市場需求，應用範疇廣泛。

舉例來說，SONY 音樂在遊戲平台 Roblox 上舉辦演唱會、歐萊雅推出妝容濾鏡 App 模擬 AR 上妝效果、要塞英雄的玩家，可以在遊戲中的星巴克訂咖啡，並外送到現實世界；BMW 使用英偉達 Omniverse 平台進行汽車設計協作與模擬平台；IKEA App 可以 AR 模擬家具布置等，這些皆是元宇宙應用的體現。

尤其隨著技術突破、大型企業研發資金湧入及政府扶植之下，加速推開元宇宙大門，特別是全球科技巨頭的爭相投入，如 Meta(臉書前身)、微軟、輝達 (NVIDIA)、Google、迪士尼、騰訊等國際知名企業，搶進元宇宙市場，更加引發龐大商機。TrendForce 便指出，元宇宙全球市場規模 2025 年將突破 5,400 億美元。

在這場元宇宙市場爭霸戰中，大者恆大、強者恆強，因此，全球科技巨頭紛紛以併購入局，蘋果、微軟、谷歌、Meta 等巨擎自 2014 年以來，便已開始收購 AR/VR、區塊鏈、遊戲社交平台等元宇宙相關技術公司，無非就是看中千億元的宇宙市場商機。其中，最轟動的併購案莫過於微軟今年 1 月以 687 億美元收購動視暴雪，這是微軟史上最大收購案，更是遊戲業史上最大收購案，正足以顯示微軟投入元宇宙的決心。

買全球元宇宙龍頭股 一檔 ETF 就夠了

科技的進步帶來了投資契機，走在前端的龍頭股表現特別亮麗，以下圖為例，網際網路時代當紅之際，若投資英特爾、甲骨文、微軟、NOKIA，平均年化報酬率至少 39%，甚至高達 97%，大勝標普 500 指數 (18.2%)；又如 3G、4G 的行動通訊時代，若布局臉書、谷歌、蘋果、騰訊、網飛等科技龍頭股，平均年化報酬率至少 24%，也是優於標普 500 指數。

隨著 5G、6G，甚至是低軌衛星等新一代行動通訊的來臨，哪些科技或應用會成為黑科技，備受注目。而元宇宙便是被點名的其中項目，可望成為引領下一個科技的黃金 10 年，因此，現在正是趕搭元宇宙投資列車的好時機。

資料來源: Bloomberg，資料日期: 2021/12/31，*NOKIA 掛牌日期為 1991 年 7 月 18 日、Netscape 掛牌日期為 1995 年 8 月 9 日、Facebook 掛牌日期為 2012 年 5 月 17 日、Google 掛牌日期為 2004 年 8 月 18 日、Netflix 掛牌日期為 2002 年 5 月 22 日、騰訊掛牌日期為 2004 年 6 月 15 日。Digitimes 2G 通訊的平均下載速率為每秒 0.1Mb，3G 為每秒 3.6Mb、4G 為每秒 100Mb、5G 為 10Gb。本文所使用之圖像，其版權、商標等權利皆屬各註冊公司所有，圖像僅用於說明目的。

元宇宙涵蓋範疇廣泛，相關概念股眾多，該如何選股？專家建議，應以優質龍頭股為優先考量，因為任何的科技研發都需要長時間及龐大資金的投入，而科技巨頭口袋深，具有資本投入優勢，可望加速元宇宙新技術面市，加深行業護城河。加上科技龍頭公司的業務多元、且穩定成長，根據彭博資料顯示，過去五年來，大型成長股績效表現遠優於中小型成長股。

資料來源: Bloomberg，資料日期: 2022/01/31，指數績效期間採用 2017/1/1~2022/1/31，過去績效不代表未來績效。本文所使用之圖像，其版權、商標等權利皆屬各註冊公司所有，圖像僅用於說明目的。大型成長股採用標普 500 成長指數 (共 239 檔成分股)，中型成長股採用標普中型 400 成長指數 (共 233 檔成分股)，小型成長股採用標普小型 600 成長指數 (共 330 檔成分股)，中型成長股和小型成長股的研發與行銷投入採用指數成分股的研發費用平均值乘以成分股數量估算。標普 500 成長指數前十大科技巨頭中有參與元宇宙發展的包含蘋果 (14.0%)、微軟 (12.0%)、Alphabet(8.1%)、亞馬遜 (6.7%)、Meta(3.8%)、Nvidia(3.1%) 共六檔，加總權重佔標普 500 成長指數 47.7%

不過，這些全球龍頭股股價高，以 3 月 24 日收盤價來看，買 100 股蘋果需要 17.4 萬美元，Alphabet 更是昂貴，100 股就要 28.3 萬美元，一般人資金有限，即使是零股也買不起。因此，想要當全球元宇宙科技龍頭公司的股東，透過元宇宙 ETF 是最佳、也是最容易入門的方式。

舉例來說，大華元宇宙科技 50 ETF (00906) 募集期間一張只要 1 萬元，即可布局世界級的元宇宙科技龍頭股。該檔 ETF 主要追蹤 Solactive 元宇宙科技與服務指數，成分股涵蓋美國、日本、香港、台灣等交易所掛牌的股票與憑證，涵蓋基礎設施、軟體、硬體、平台及遊戲等應用服務領域，入選的標的堪稱是元宇宙市場翹楚，至 1 月 31 日資料顯示，前 10 大成分股包括蘋果、騰訊、Alphabet(google 母公司)、Meta、微軟、網易、Sony、亞馬遜、任天堂、動視暴雪，這些大型科技公司均是全球數一數二的元宇宙優質概念股。

值得注意的是，成份股中除了著眼於軟硬體科技巨頭，更加入了遊戲產業，以及遊戲平台上的非遊戲活動 (如虛擬演唱會、串流影音)，藉此吸引非遊戲族群，並因此帶來廣告收入。根據彭博預估，2024 年元宇宙娛樂行業收入將高達 7,833 億美元，其中超過一半由遊戲業者所分食，成為最先受惠於元宇宙產業鏈的行業。

再來看績效方面，Solactive 元宇宙科技與服務指數自成立以來，累積報酬率近 300%，優於 MSCI 世界指數 (100.9%)、標普 500 指數 (131.5%) 及那斯達克指數 (188.1%) 的績效。

總體而言，大華元宇宙科技 50 ETF (00906) 追蹤 Solactive 元宇宙科技與服務指數，具有廣納全球元宇宙概念股前 50 強、聚焦大型科技公司的優勢，而且產業範疇除了涵蓋軟硬體、應用服務，並搶先佈局最先受惠元宇宙遊戲產業，加上投資門檻低，不失為小資族趕搭下一波科技趨勢的首選。