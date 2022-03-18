〈東元新品發表〉董座：全台停電反映集中式電網風險 應提配套措施

近期台灣電力問題頻傳，各界重新檢視國內能源狀況，對此，東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (18) 日表示，台灣大停電反映出國內集中式電網的風險，未來綠能比重逐步提高下，政府更應考慮提出相關配套措施。

邱純枝指出，再生能源政策已經是國際趨勢，各大企業也積極提升綠能比重，而 303 全台停電看起來是管理上有疑慮，也反映國內集中式電網的風險，隨著政府大力推行綠電，電網管理的發展方向可能要進一步評估，並考慮配套措施。

此外，儲能相關規範應加快出爐，不只是電網儲能，家戶儲能也是維護用電穩定重要的一環，讓家戶發展儲能系統，有助能源供應穩定。

集團會長黃茂雄補充，近期工商團體都在疾呼電力問題，但只靠政府無法完成，台灣要穩定供電也不能單靠電力公司，須從中央、地方到民間共同合作，否則很難解決電力問題。

談到俄烏戰爭，邱純枝表示，戰爭影響到全球的經濟表現，所幸東元的歐洲營收比重不到 1%，年營收貢獻在 500 萬歐元內，加上未有原物料來自俄羅斯，因此戰爭對營運衝擊有限。

展望後市，邱純枝提到，雖然台灣央行宣布升息，不過台灣整體經濟仍然強勁，政府各項建設也都進行當中，此外，北美市場今年也將有大幅度成長；另一方面，中國經濟趨緩，當地政府的各項政策緊縮，也為營運帶來挑戰。

邱純枝指出，新冠疫情已經過兩年，隨著各產業快速復甦，樂觀看待今年營收成長幅度，營運最大的變數將會是國際局勢不穩，以及原物料價格暴漲暴跌，都將對企業經營帶來壓力。