東元印度廠延宕逾一年重啟動工 最快年底量產

東元 (1504-TW) 印度廠延宕將近一年多尚未完工，隨著疫情趨緩、當地政府加速推動在地生產政策 (Made in India)，印度廠完工時程明朗，預計今年底量產、貢獻營收，初步生產工業用馬達，後續則會與韓國車廠合作推出電動車。

東元與日商 Mitsui 三井公司合資近 2000 萬美元打造印度廠，由東元負責生產小馬達、工業用馬達以及電動車馬達，三井則提供上游鋼材原物料，並負責後端銷售等。

該印度廠原預期 2020 年下半年完工啟用，不過面臨新冠疫情、印度政府延長鎖國政策等，導致印度廠遲遲未完工，直到去年底重新動工，規劃今年底完工、量產，初步規劃年產能約 10-12 萬台，占整體集團比重約 5-8%。

東元表示，印度廠完工後，將先出貨工業用馬達，至於電動車布局方面，已獲得韓國車廠認可，納入合格供應商名單並進行產品測試，待韓國車廠在印度發表新款電動車後，營收貢獻有望進一步放大。

其他廠區部分，東元台灣廠年產能約 80 萬台、中國廠約 60-70 萬台，另外越南廠營運發酵，近期完成擴產，年產能從 20 萬台提升至約 30 萬台。

東元去年稅後純益 50.13 億元，年增 42.8%，每股純益 2.38 元，創 7 年新高，看好今年台灣、北美市場產業快速復甦，拉貨動能強勁下，有望帶動今年營運持續成長。