鼎基PPF新品即將放量 下半年將挹注營收

熱可塑性聚氨酯 (TPU) 廠鼎基 (6585-TW) 今 (20) 日召開上櫃前業績發表會，預計 5 月下旬掛牌，鼎基表示，展望今年，TPU 接獲美國醫療設備大廠新訂單，加上毛利高的新品 PPF 屏東新產線即將完工、產能將顯著提升，下半年可望陸續貢獻營收。

鼎基表示，隨著全球環保意識逐漸成為主流，TPU 有望取代天然橡膠、PVC 產品，市場將持續擴張，營收、毛利有望向上攀升。產能方面，屏東廠將於上半年陸續完工，預計下半年開始陸續投產。

鼎基 2021 年 TPU 產品營收比重為薄膜 86.4%、密封件 7.3%、管帶 6.1%，領域銷售地區來看，亞洲占 63.3%、歐洲、美洲分別為 9.7%、7.4%，內銷為 16.6%。

目前成衣占整體營收比重約 29%、戶外用具 28%、汽車材料 29%、消費性電子 3%，其他 (包含醫療) 7%；毛利表現上，消費性電子毛利達 30-50%，醫療、車用毛利率可超過 50%，相對成衣、戶外用具毛利較小。

新品方面，光學及高科技膜 PPF 主要用於手機、汽車包膜，手機貼膜目前中國手機廠小米、OPPO 皆改用 PPF 保護膜， 近年興起的摺疊手機也可望採用 PPF ，PPF 毛利率達 40%，未來業務持續成長將有利企業獲利走高。