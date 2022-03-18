〈東元新品發表〉推三系列解決方案 集團2030年再降50%碳排放

東元 (1504-TW) 今 (18) 日舉行 2022 年家電新品發表會，以冷凍、空調暨智慧生活為主題，以既有技術開發一系列節能減碳新品，以及推出 AI 節能系統、空氣管理和冷凍冷藏等三大系列解決方案，除了有望帶動空調事業群全年營收年增雙位數外，目標 2030 年集團可再降 50% 碳排放。

董事長邱純枝表示，去年集團調整組織結構，其中，空調暨智慧生活事業群旗下產品在市場滲透率高，因此可在成熟市場中要創造新商機，把空調產品加上智慧生活元素，提升產品價值，是未來營運發展方向。

邱純枝指出，東元 2015 年喊出 10 年內降低 20% 碳排放，2020 年目標就提前達陣；集團新目標是 2030 年前，要再降 50% 碳排放，將運用核心技術發展低碳產品，包括使用環保冷媒的空調等。

空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾表示，響應 2050 年台灣淨零碳排，東元首度推出商用冷凍空調 AI 節能系統，針對商業或工業領域提供空調設備和冷凍冷藏設備，有效降低能源契約容量，此系統整合氣候預測、負載預測和設備能耗模擬軟體等技術，能自動分析回傳現場設備參數，由 AI 自動決定最佳運轉模式，達到節能省電效果。

空氣管理方面，東元提出 iAIR 全智慧健康空氣解決方案，可整合環境溫度、濕度感測器，並且依產品特性設計裝設人體感測、PM2.5、VOC 元件等，建立環境系統感測網路，也加入 TaiSEIA 智慧通訊架構，可遠端監控。

東元表示，去年拿下 20 個縣市政府班班有冷氣專案，除裝設冷氣外，也加碼安裝空氣清淨模組，在迴風系統中全面覆蓋吸入的空氣，達到抑菌和去除 PM2.5，目前已有超過 4.3 萬台 iAIR 系統在全台 730 間學校運轉中。

至於冷凍冷藏部分，東元推出全直流變組，運用一對多的冷媒分配技術，一台主機完成不同溫層的控制，冷凍、冷藏同時運轉，從 10 度 C 到零下 18 度 C 的溫層區間，客戶都可以依照每個食材的特性，自行設定儲放溫度。