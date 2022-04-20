特斯拉首季財報公布前 瑞信分析師調升目標價至1,125美元

特斯拉 (TSLA-US) 將於週三 (20 日) 盤後公布第一季財報，在財報公布前，瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Dan Levy 將特斯拉的目標價上調 100 美元，並看好新一季財報表現。

Levy 在報告中給予特斯拉「買進」評級，目標價為 1,125 美元。他也預估特斯拉第一季每股盈餘 (EPS) 將達到每股 2.54 美元，高於市場普遍預期的 2.27 美元。

巴隆周刊 (Barron’s) 認為，特斯拉很有可能達成 Levy 所說的目標。 2021 年第四季，特斯拉的 EPS 達到 2.54 美元，全球電動車交付數量達到約 30.9 萬輛。而特斯拉第一季的交付量進一步增至 31 萬輛，有望促使獲利再度提升。

不過，原物料價格飆漲，以及中國嚴格防疫封鎖措施使得上海廠停工，都可能會影響特斯拉收益表現。

Levy 說，在成本高升的情況下，利潤率仍然是一個關鍵焦點。任何關於利潤率面臨風險的評論都可能對特斯拉股價帶來不利影響。Levy 將特斯拉 2022 年全年的 EPS 預估從每股 13 美元下調至 11.47 美元。

特斯拉上海廠週二正式復工，8,000 人到崗，特斯拉並積極推動 100 多家供應商協同復工。上海廠電池電機模組周二上午就開始全速生產，整車裝配也逐步恢復。在二期整車車間，1,600 名生產物流人員已讓幾條流水線運轉起來。

方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 長期看多特斯拉，她預估 2026 年特斯拉股價將升超過 3 倍至 4,600 美元。

特斯拉股價週二收漲 2.38%，至 1,028.15 美元。今年迄今跌幅達 14.31%。