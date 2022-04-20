【Wen姐筆記】台指結算 美股轉當多方啦啦隊？ 17100站穩比路過重要

多方努力進行 17000 點城池保衛戰，昨日新台幣匯率不給力，所幸外資在台指結算前夕，陸續平倉轉倉，外資反而小小買超。而多方努力在 16900 點附近踩煞車，終於盼到美股強彈，而美股轉當多方啦啦隊，台股多頭可得好好把握機會，再度做出止跌反彈，17100 點站穩比路過重要! 多空強弱分界仍為 17077 點。關鍵點位為 16988、17047 與 17153 點。

多方今日如趁勢反攻，17000 點城池務必得守穩，17000 點與兩端哨站 16988 與 17026 點，才能續往續往 17047 與 17100 點北上，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，多方可進行以時間換空間策略，將是多方能否重啟反彈之路的關鍵。如能收復 17153 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，這波空襲警報才可暫時解除。如能挺進 17253 點，甚至引動軋空，才有機會再次挑戰 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。

但如 16988 點棄守，仍得提防空方壓盤結算，需留意 16947 與 16900 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，最後防線 16848 點不宜棄守，才能避免破底探底危機。

台股如欲反彈，解鈴還須繫鈴人! 新台幣匯率與電子權值股將是觀察重點，也需留意如短線金融高檔震盪，傳產族群最好能上場救援。最佳的防禦為攻擊，多方最好能把握機會收復 17100 點城池，短線上才能免於破底測底危機，才有機會啟動反彈! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)