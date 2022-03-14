國發會：俄烏最糟情況下 台GDP估少0.37個百分點

俄烏戰事帶動國際能源價格飆漲，為全球通膨添增隱憂，國發會主委龔明鑫今 (14) 日表示，根據估算，在最糟的情況下，台灣經濟成長率可能下降 0.37 個百分點，與全球相較影響屬輕微；物價方面，今年 CPI 年增率很有可能超過 2%，最糟將升至 2.5% 左右。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫、經濟部長王美花、中央銀行副總裁嚴宗大等人就「俄烏戰爭影響能源與原物料供需」進行報告並備詢。

龔明鑫報告時指出，俄烏兩國合計 GDP 只占全球約 2%，但俄羅斯是全球能源、穀物、肥料及鎳、鈀、鋼鐵等多項工業金融等重要大宗物資出口國，烏克蘭也是全球重要糧食生產國與天然氣輸往歐洲的要塞，整體來看，對全球影響仍不小。

龔明鑫進一步說明，俄羅斯與烏克蘭占台灣貿易比重不高，2021 年與俄國斯雙邊貿易額為 63.02 億美元，烏克蘭 3.28 億美元，分別占我對外貿易總額之 0.76% 及 0.037%。

根據國發會估算，在最糟糕的情況下，台灣經濟成長率恐受影響，估下降 0.37 個百分點；至於物價方面，依據主計總處預估，當原油價格上漲 10%，會使得 CPI 上漲 0.2 個百分點，如果石油上升 30%，將推升 CPI 0.6 個百分點。

龔明鑫直言，今年物價很可能超過 2%，最糟的情況下，CPI 上升 0.6 個百分點，全年的年增率可能還會升至 2.5% 左右，但這樣的水準跟全球相較還算是溫和的；如果後續配合央行的貨幣政策調整，對物價衝擊或許會更小。

立院財政委員會今天也邀請主計長朱澤民列席報告關於俄烏戰事對台經濟成長的影響，朱澤民表示，根據主計總處模型估計，如果油價上漲 10%，其他情況不變的情況下，台灣經濟成長率可能下降 0.1 個百分點。

朱澤民指出，通膨要看油價上升的幅度，不過，國內近年產業結構已改變，降低對原油的依賴程度，2014 年進口金額占 GDP 約 6%，2021 年比重已降至 2.6%，因此對通膨造成的壓力已慢慢降低；與國際相較，全球通膨率約為 4.6%，台灣目前估 1.93%，央行本周理監事會議將有最新預估數據。