〈中經院發布PMI〉3月製造業PMI略回跌 經理人憂心原物料價格攀

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 較上月回跌 1.0 個百分點至 57.8%，中經院院長張傳章表示，雖然我國製造業者仍樂觀看待未來景氣，惟部分經理人憂心地緣政治因素，正推升原物料價格致使成本攀升，未來六個月展望指數回跌 4.2 個百分點至 60.9%。

中經院指出，3 月新增訂和與生產指數的擴張速度趨緩，是本 PMI 擴張速度趨緩主因。

張傳章進一步說明，由於國際局勢變化不確定性高，今年製造業景氣關鍵並非訂單，在於存貨和價格，此關係利潤，接下來要看終端持續拉高庫存後，製造業廠商新接單的狀況。

此次五項組成指標中，新增訂單、生產、人力僱用和存貨擴張，供應商交貨時間上升。

不過，新增訂單指數回跌 6.2 個百分點至 52.4%，創 2020 年 7 月以來最慢擴張速度；而生產指數也回跌 4.3 個百分點至 55.2%。

六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業 (66.2%)、電子暨光學產業 (62.8%)、化學暨生技醫療產業 (60.8%)、電力暨機械設備產業 (60.5%)、基礎原物料產業 (60.4%) 和交通工具產業 (57.8%)。

而對未來半年，則有五大產業回報未來六個月展望擴張，依指數擴張速度排序為基礎原物料產業 (63.3%)、電子暨光學產業 (61.8%)、電力暨機械設備產業 (61.0%)、食品暨紡織產業 (59.6%) 和化學暨生技醫療產業 (59.0%)，僅交通工具產業 (47.8%) 回報轉為緊縮。