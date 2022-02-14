2週買進逾4億美元 ARK伍德堅守高成長股投資策略

身處在利率上升的環境下，方舟投資 (Ark) 創辦人兼執行長、有女股神稱號的伍德 (Cathie Woods) 仍堅守高成長股的投資策略，繼續押注具有具有創新潛能的成長型股票，像是 Roblox(RBLX-US)、Block(SQ-US) 和羅賓漢 (HOOD-US)。

截至上週五 (11 日) 的交易數據，包含上述股票在內，ARK 創新 ETF(ARKK) 過去 2 週買進超過 4 億美元的高成長股。伍德認為，這些處在遊戲、支付和交易等產業的公司具有改變世界的潛力。

Roblox、Block 和羅賓漢今年前 6 週均跌逾 25%，FactSet 數據顯示，ARKK 半數以上股票今年迄今已跌至少 20%。

在低利率和大規模刺激措施的支持下，方舟投資可說是疫情期間的大贏家，但隨著該公司面臨利率上升的環境，分析師不認爲這對方舟和伍德是一項好消息，因為這種環境恐使高估值和未獲利公司陷入不利狀態。

ARKK 今年迄今已跌約 25%，跌幅與去年相當，且遠落後同樣承壓的大盤，標普 500 指數和那斯達克綜合指數今年迄今分別下滑 7.3% 和 12%。

截至上週五，特斯拉 (TSLA-US)、Roku(ROKU-US) 和 Teladoc Health(TDOC-US) 是 ARKK 前三大持股，也是新冠疫情期間的股市寵兒，三者今年迄今均下跌至少 19%，從這就可以看出，買進認為最具創新潛能的股票，仍是方舟堅持的投資策略。

伍德本月曾表示，相較於她喜愛的「超級成長型企業」，對那些處在激烈競爭中的「成熟成長型企業」來說，公債殖利率飆至 3% 將會是更大的問題。