看好美股強勁反彈 分析師：股市表現與報稅截止日有關

美股週二 (19 日) 大漲，道瓊工業平均指數上漲近 500 點，為一個月以來最佳單日表現。Fundstrat 聯合創辦人 Tom Lee 認為，這可能與美國民眾報稅截止日 (Tax Day) 有關。

Lee 在一份報告中表示，自 3 月下旬以來的 13 個交易日中，美股直線下跌，跌勢持續至 4 月 18 日為止，而這日恰好是美國民眾提交聯邦所得稅申報表的最後期限。

研究指出，由於投資人需繳納稅負，美股往往會在報稅截止日前夕走低，隨後才會出現反彈。

報告估計，由於 2021 年美股大幅上漲，股市相關資本利得稅總額預估達到創紀錄的 8,000 億美元以上，另外，加密貨幣相關的資本利得稅預估也超過 1,500 億美元。

報告中也發現，自 1945 年以來，通常前一年大幅上漲的標準普爾 500 指數，在報稅截止日後的 3 個月內，報酬率最為強勁。

Lee 先前曾表示，只要美國經濟能在今年避免衰退，標準普爾 500 指數就有可能會在今年年底升至 5,100 點。

不過，Lee 也指出，在此過程中，標普 500 指數仍有可能從目前的水準下跌，預期未來 3 到 4 個月將呈現不穩的走勢，不過在未來 6 個月和 12 個月將能出現正面走勢。

美股四大指數週二同步收紅，標普漲逾 1.6%，那指和費半皆勁揚逾 2%，道瓊大漲近 500 點，為 3 月 16 日以來最佳單日表現。標準普爾 500 指數去年上漲 29%。