〈陸港盤後〉「鷹王」不排除一口氣升3碼 港股大跌逾2%

中國 A 股三大指數周二（19 日）收盤全面走低，滬指跌 0.05%，香港恒生指數ˊ重挫逾 2%，原因是美國聯準會（Fed）「鷹王」布拉德表示，不應排除一次升息 3 碼的可能性。

滬指周二收盤跌 0.05% 至 3,194.03 點，深成指跌 0.5% 至 11,633.32 點，創業板指大跌 1.38% 至 2,453.55 點。兩市成交額合計人民幣 7,794 億元，北向資金淨流出 19.44 億元。

石油、煤炭、燃氣、鋼鐵、化工、有色等類股走高，半導體、保險、釀酒、汽車、券商等族群下跌。

香港恒生指數收盤重摔 2.28%，恒生科技指數大跌 3.7%。

美國聖路易聯準銀總裁布拉德周一說，Fed 今年應多次升息 2 碼，把利率升到約 3.5%，且不應排除一次升息 3 碼的可能性。

布拉德今年有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權，支持在今年剩下六次開會每次都升 2 碼。他是 3 月唯一反對僅升息 1 碼的決策官員，那場會議過後，陸續有投票委員暗示支持 5 月升息 2 碼，包括 Fed 主席鮑爾。

中國政府周一釋出政策利多，但仍不敵 Fed 官員放鷹。中國央行與外匯局公布「金融救市 23 條」，從支持受困主體紓困、增強實體經濟支持、促進出口等三大層面，強化對產業、企業及人群的金融支持。

東吳證券表示，目前市場仍處於磨底階段，成交量萎縮，國內疫情防控形勢嚴峻，國際地緣衝突並未出現拐點，市場暫未恢復人氣。操作上，投資人仍可保持低倉位或空倉位，等待市場出現明顯走穩信號，再擇機進場。

財信證券則說，整體而言，A 股仍處於震盪磨底階段，本季外圍流動性緊縮，將對國內貨幣政策帶來一定掣肘，國內繼續大幅降準、降息的可能性不大，但政策可能繼續鼓勵實體經濟信用擴張。