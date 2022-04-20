又出事了 張庭夫婦怎麽就走到了今天？

張庭夫婦再次登頂熱搜。

4 月 19 日，澎湃新聞報導，張庭夫婦創辦的上海達爾威貿易公司，利用網路從事傳銷活動，導致公司名下 96 套房產被石家莊裕華區市監局查封，價值人民幣 17 億元。

「TST 庭秘密」官方微博在當晚發布聲明，表示達爾威接受並配合相關部門合法調查，之所以一直不發聲，是出於達爾威自覺遵守相關法律法規要求，即任何主體均不得在配合相關部門工作中擅自公開任何訊息。「TST 庭秘密」是達爾威旗下品牌。

「TST 庭秘密」官方微博發布聲明。(圖: TST 庭秘密)

天眼查的資料顯示，達爾威成立於 2013 年 6 月，註冊資本約 2.32 億元，法定代表人、董事兼總經理為林吉榮（林瑞陽），董事長為張淑琴（張庭），張庭的閨蜜陶虹也擔任董事，並持股約 1.9%。

這些年，由張庭夫婦創立的品牌「TST 庭秘密」大火，靠著這個品牌，張庭夫婦財源廣進，但也屢遭傳銷質疑，他倆的路子，也愈走愈野。

微信公眾號「市界」表示，做生意的明星不少，但像張庭夫婦這樣能把版圖鋪這麽大的可不多。而張庭夫婦這種功力也不是一朝一夕煉成。

林瑞陽與張庭的年齡雖相差 10 歲，但共同點不少。因為家庭條件不好，林瑞陽搬送過啤酒與煤氣罐，做過刮船上鐵銹的工作；張庭國中剛畢業就到麵包店、美容院及幼兒園打工。

兩人因外表出眾偶然進入娛樂圈後，就開始抓住機會。

林瑞陽幹過場記、送盒飯、劇務、助理導演等幕後工作，無論是拍廣告片、上綜藝節目還是唱歌，他都積極參與。

張庭也很拚命，用她自己的話說，不想別的，就想著多賺錢，讓父母和妹妹住上大房子。

後來兩人也的確出名了，林瑞陽憑借「無名小子」、「望夫崖」、「一簾幽夢」等熱劇，成了「台灣第一小生」，張庭則憑借「戲說乾隆」等劇，把自己經營成「酒窩美女」的形象。

事情發展到這兒，還只是兩人為了賺錢勇闖娛樂圈的故事。誰知，兩人在 1996 年有了合作，之後還因張庭口中「一場單純的戀愛」，不堪外界輿論，轉往大陸發展。

正是這段轉折期，挖掘出兩人身上做生意的天賦。

事情要從林瑞陽說起，退出演藝圈後，他決定一心一意在商界發展。

當時正值上海浦東大開發，林瑞陽相中房地產代理行業，並將台灣的房地產代理機制引入上海。他創下 28 天賣光 578 套房子的紀錄，掌管的公司業務遍及了中國 13 個省市，總銷售額達到 330 億元。

對於轉型成功的原因，林瑞陽說：「我是喜歡專心致志做一件事的人，因此我不喜歡給自己留後路。」

發達的林瑞陽也沒忘了張庭，張庭在 2005 年成為瑞陽不動產的董事長，開始發展事業第二春。張庭並表示，自己將在 2-3 年內結束演藝事業，全身心投入瑞陽不動產。

雖然他們離演員愈來愈遠，但演藝圈練就的形象塑造能力，仍為他們的生意帶來助力。「TST 庭秘密」能發展到這麽大，某種程度上，或許就是借助演技給加盟商編造一個不願醒的好夢。

簡單理解就是，「我很高級，加入我，你會變得很有錢，很幸福」。

他們先把主力產品包裝成「高級貨」，邀請徐崢、曹格夫婦、林志玲等明星站台，不少明星也都在社群網站上曬過自己使用「TST 庭秘密」面膜的照片。

為吸引他人加入，跟「悶聲發大財」不同，張庭夫婦到處宣稱自己「很有錢」。比如，她在參加綜藝節目時告訴觀眾，「第一次來我家的人都會迷路」，宣稱多少人靠 TST 代理「一夜暴富」。

張庭還願意對外分享一些甜蜜生活細節，讓自己的幸福聽起來更有血有肉。

在真人秀節目「為她而戰」中，張庭在形容林瑞陽多寵自己時說，「戀愛的時候，到結婚以後沒有小孩之前，到了家裡，我腳不落地」，如果晚上要上廁所，她會推醒林瑞陽，對方就會背著她去。

或許是受這種氣氛感召，一批又一批代理商前仆後繼，紛紛想透過代理成為下一個張庭。直到真相浮出水面，幻影破滅。

中國基金報報導，湖北保康縣市場監督管理局調查後，認為「TST 庭秘密」營運主體達爾威制定的獎金制度，將會員區分為藍卡會員和紅卡會員，藍卡會員屬一般消費者，且藍卡會員的獎金制度符合商業慣例，並無違法情形。

不過，在紅卡會員獎金制度方面，達爾威要求被發展人員吸引其他人員加入，形成上下線關係，並以下線銷售業績為依據，計算和給付上線報酬，這種做法是傳銷，屬違法行為。

因此，4 月初，達爾威被湖北保康縣市場監督管理局認定構成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得 1,927.99 萬元，挨罰 170 萬元。

處罰決定書顯示，達爾威自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月共發展會員超過 707 萬人，其中藍卡會員 641 萬人，紅卡會員 66 萬人。

「市界」說，用「野路子」獲得的財富，如同用沙子蓋的房子，總有坍塌的一天。只是，時候未到而已。