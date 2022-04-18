〈陸港盤後〉中國首季GDP未完全顯現封城衝擊 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周一（18 日）收盤漲跌互見，滬指跌近 0.5%，再度失守 3,200 點關卡，原因是中國上季經濟成長雖加速至 4.8%，但最新數據未完全顯現封城衝擊，且上海市政府通報周日三人死亡，為這輪疫情爆發以來首度通報病故案例。

證券時報報導，滬指周一收盤跌 0.49% 至 3,195.52 點，深成指漲 0.37% 至 11,691.47 點，創業板指大漲 1.11% 至 2,487.77 點。兩市成交額合計人民幣 7,783 億元。

香港適逢復活節，股市暫停交易。

盤面上看，農業、汽車零部件、半導體類股大幅走高，煤炭、券商、地產、保險、銀行等族群走低。

中國國家統計局周一表示，首季國內生產毛額（GDP）為人民幣 27.0178 兆元，較去年同期躍增 4.8%，不僅優於去年第 4 季的 4%，也大於經濟學家原估的 4.2%。

然而，最新 GDP 數據仍未完全顯現防疫封控措施對經濟造成的傷害。中國政府在 3 月底加強防疫，擁有 2,500 萬人口的金融和貿易中心上海，開始分階段封城。此後，蘇州、鄭州部分地區也採取更嚴格防控措施，迫使 iPhone 組裝大廠和碩等製造商停工。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝周一表示，周日新增死亡病例 3 例，均為高齡者，年齡介於 89-91 歲，罹患糖尿病、高血壓等慢性病，均未接種新冠疫苗。

上次中國政府通報死亡病例是在 3 月中旬，當時吉林省有兩人病逝，為一年多來官方首度通報病故病例。

愛建證券表示，政府仍在努力控制國內疫情，短期內投資人仍面臨不確定性，心態較為謹慎，但後市依然較樂觀，只是市場修復需要時間。

萬聯證券則說，近來國內疫情爆發，拖累經濟，導致修復行情未能如期展開，目前市場依然是存量資金博弈，市場情緒偏謹慎。產業配置方面，建議投資人繼續堅持「穩增長」主線，關注業績有支撐的地產、基建龍頭企業。