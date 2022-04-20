〈能源盤後〉原油跌逾5% 自本月高點回落 收一周低點

原油期貨價格周二 (19 日) 自本月高點回落，收在一周低點，係因交易者權衡利比亞供應中斷、中國的新冠疫情封城狀況以及美元飆升。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.65 美元或 5.2%，收每桶 102.56 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5.91 美元或 5.2%，收每桶 107.25 美元。

近月 WTI 和 Brent 原油期貨價格周二均創下 4 月 12 日以來最低收盤價，前一日兩者甫收登本月最高點。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 3.9%，收近每加侖 3.247 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 3.862 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格大跌 8.2%，收每百萬 Btu 7.176 美元，自近 14 年來高點回落。

市場推動力

StoneX 的堪薩斯城能源團隊分析師周二報導指出，原油期貨價格下滑，係因 ICE 美元指數觸及 2 年來最高水準，令大宗商品價格承壓。美國 Fed「維持其鷹派心態，示意美元今年可能會進一步走強。」

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 指出，在通膨預期上升，油價承壓的背景下，國際貨幣基金 (IMF) 下修全球經濟前景之舉也令能源需求預期承壓。

新聞報導指出，由於利比亞國內最大油田 Sharara 油田關閉，因此兩大港口已停止裝載石油，抬升周一原油價格。

在俄烏戰爭導致市場對供應的擔憂加劇之際，歐洲國家正在權衡最終停止進口俄羅斯能源的計畫。與此同時，中國因新冠防疫而實施封城，已挫傷市場。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 報告指出：「顯然，我們見到的區域性封城時間比許多人預期還要久，因此短期內對石油需求的衝擊會更大， 需求減弱有助於舒緩目前市場上供應緊繃的情形。」

烏克蘭表示，俄軍已啟動新一輪入侵階段，發動了全面的地面攻勢，以控制該國的工業中心頓巴斯 (Donbas)。在俄軍撤出烏克蘭首都基輔周邊地區後，預計會集中火力攻擊烏克蘭東部地區。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將發布每周石油供應報告。S&P Global Commodity Insights 能源市場分析師 Marshall Steeves 預期，上周 (4/15 止) 美國原油供應預計增加 220 萬桶、汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 100 萬桶。

