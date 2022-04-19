〈能源盤後〉天然氣漲逾7% 收近14年新高 原油登上本月高點

天然氣期貨周一 (18 日) 延續過去五個交易日的漲勢，收在近 14 年最高水平。因大規模示威活動，迫使利比亞關閉最大油田，加劇市場對全球供應吃緊的擔憂情緒國際油價雙雙漲逾 1%，收在本月以來最高。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 1.2%，收在每桶 108.21 美元，盤中最高一度達 109.81 美元。道瓊市場數據顯示，WTI 近月合約價收在 3 月 25 日以來最高。

6 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 1.46 美元或 1.3%，收在每桶 113.16 美元，為本月以來最高。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 7.1%，收在每百萬 Btu 7.82 美元，是 2008 年 9 月 23 日以來最高。該期貨合約上周漲 16%。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收在每加侖 3.378 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收在每加侖 3.89 美元。

市場推動力

近期天然氣價格飆升，部分原因和遲來的冷空氣和天然氣存量不足有關。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，異常寒冷的天氣正在推升春季供暖需求，與此同時，天然氣庫存水平較為低迷，且中短期內沒有任何增產跡象。

此外，俄烏戰爭導致歐洲天然氣價格飆高，促使全球對歐盟出貨需求增加，包含美國天然氣，進一步推高美國國內價格。

Richey 表示，從每日圖表來看，天然氣價格已處在嚴重超買的狀態，表示短期內修正的可能性越來越大，但目前還沒有出現反轉跡象。

對於供應吃緊的擔憂，也使油價攀高至本月以來最高水平。

施奈德電機 (Schneider Electric) 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，長期供應不足帶來的影響，繼續為市場提供基本支持，且情況持續時間越久，越容易壓低庫存水平，進而提高近期交易價的底線。

他並表示，近期一些挑戰加劇上述條件，最大的例子就是利比亞示威活動，這導致當地最大油田 Sharara 被迫關閉，附近的 El Feel 油田也受到波及而停產，威脅該國原油出口。

儘管如此，考慮到利比亞過去曾多次發生大規模示威活動，Fraser 相信隨著局勢緩解，當地的原油產出也能相對快復原。