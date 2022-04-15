〈能源盤後〉歐盟擬逐步切割俄油 激勵原油再升 本周漲近9%

在報導稱歐盟官員正在起草一項禁止俄羅斯石油的舉措後，原油期貨價格周四 (14 日) 收高，擴大本周原油漲幅至接近 9%。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.70 美元或 2.6%，收每桶 106.95 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.92 美元或 2.7%，收每桶 111.70 美元。

根據道瓊市場數據， Brent 和 WTI 最近月期貨價格均創下 3 月 30 日以來最高收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收近每加侖 3.381 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 3.855 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.3%，收每百萬 Btu 7.30 美元，為 2008 年 10 月以來最高收盤價，本周漲逾 16%。

市場推動力

《紐約時報》周四報導，歐盟官員正在起草一項禁止從俄羅斯進口石油的禁令。先前歐盟已經對俄羅斯實施了各種制裁，但一直不願禁止進口俄羅斯石油，因為其部分成員國高度依賴進口俄羅斯石油。

報導指出，歐盟官員和外交官表示，歐盟將採用逐步禁令，旨在讓德國和其他國家有時間安排替代供應商。歐盟本月稍早頒布的俄羅斯煤炭進口禁令也採取類似做法。

《紐約時報》報導，歐盟成員國將在 4 月 24 日法國最後一輪選舉後，針對石油禁運議題展開溝通。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「由於供應情況看起來黯淡，唯一可取方法將是減少需求。」

儘管石油輸出國組織 (OPEC) 和國際能源署 (IEA) 均在月報中調降全球原油需求成長的預測，但本周油價仍收高。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，IEA 還上調非 OPEC 國的供應量前景估值，即使沒有釋放戰略儲備，石油市場下半年也可望保持供需平衡。

然而，分析師表示，由於交易員關注俄烏戰爭的發展，對石油供應的擔憂情緒仍是焦點。

本周 WTI 原油價格上漲 8.8%，而 Brent 原油上漲 8.7%。周五大多數金融市場因耶穌受難日休市，包括紐約商品交易所 (Nymex)和歐洲洲際交易所期貨 (ICE Futures Europe) 的能源交易。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「儘管美政府七早八早就釋放戰略石油儲備 (SPR)，俄烏戰爭似乎仍會增加主要石油產品短缺的風險。」

「俄羅斯石油的買家承受的壓力越來越大，要求他們切斷對俄羅斯普丁戰爭機器的金援，而這提供市場潛在支撐力。」

與此同時，美國天然氣期貨最終創 2008 年 10 月以來的最高收盤價。分析師將近期上漲歸因於與天氣相關的需求上升、供應緊繃，以及煤炭價格上漲 (煤炭與天然氣相互競爭為能源來源)。

上周天然氣供應量意外增加的報告公布後，天然氣價格仍持續走漲。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (4/8 止) 美國天然氣供應量增加 150 億立方英呎，高於分析師預期，但低於 5 年期平均供應量增加的 330 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量增加 100 億立方英呎。