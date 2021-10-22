世界銀行：能源價格明年續升 恐造成重大通膨風險

根據世界銀行在週四 (21 日) 發布的最新大宗商品市場展望報告，在 2021 年能源價格飆升超過 80% 後，預估將在 2022 年持續小幅上漲，也使得許多發展中國面臨巨大通膨風險。

世界銀行表示，隨著供應限制的緩解，能源價格預期將在 2022 年下半年開始下降，並且農業和金屬等非能源商品的價格也將會下降。這些商品的價格在 2021 年均出現大幅上漲。

世界銀行旗下發展前景集團首席經濟學家兼董事 Ayhan Kose 表示：「電力成本的飆升對全球通貨膨脹構成了很大的近期風險，如果這樣的情況持續下去，可能會進一步衝擊能源進口國的經濟成長。」

此外，他也表示：「大宗商品成本的急劇反彈，看起來比先前預估的更加強勁。如今許多國家正在努力從疫情導致的衰退中復甦，但是近期的物價波動可能會使這些國家的政策選擇變得困難。」

報告中指出，部分大宗商品價格在 2021 年上漲，或是甚至超過了 10 年前價格飆升時的水準。例如，在供應限制和電力需求反彈的情況下，天然氣和煤炭價格創下了歷史新高，不過，隨著需求放緩和供應改善，預計到 2022 年相關價格將會有所回落。

報告中也表示，食品價格的上漲，也進一步推高了食品價格通膨，並引發了許多國發展中國家對食品安全問題的憂慮。

世界銀行警告，有鑑於當前庫存水準偏低，且供應鏈瓶頸仍在，短期內價格有可能進一步上升。其他造成風險的因素也包括極端氣候、疫情復甦不平均、疫情再度反彈，以及供應鏈中斷等。