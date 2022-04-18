〈台股盤後〉權值股倒地 電子撐盤無力 摜破萬七大關

隨著中國、台灣等地疫情不斷蔓延，台股今 (18) 日開盤不久即大跌超過百點，電子、金融、傳產等權值股全面下挫，僅生技醫療族群一片紅通通，大盤終場摜破萬七大關，下跌 105.31 點或 0.62%，收在 16898.87 點。

權值股幾乎倒地，台積電、鴻海在平盤下游走，僅聯發科因跌深反彈、股價力守紅盤，其餘如台塑四寶、長榮、中鋼也下挫，金控雙雄跌幅更接近 2%，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子成交比重不到 4 成、僅 39%，航運也降至 14%，化學生技與醫療則高達 13%，金融保險、鋼鐵分別達 7%、5%；若以漲跌幅來看，化學生技與醫療不僅是少數仍在盤上的類股，漲幅也達 1% 以上，冠居所有類股。

由於中國、台灣等亞洲國家疫情不斷蔓延，且確診人數更勝於去年高峰，帶動資金全面進駐生技族群，盤面上有高達 18 檔個股亮燈漲停，包括雃博、神隆、杏輝、寶齡富錦、中化、杏一、松瑞藥等。

至於貨運相關類股，不論海、空運，股價皆一片綠油油，長榮航、華航終場重挫近半根跌停板，長榮、萬海、陽明也下跌超過 2%，其餘如中航、慧洋 - KY、榮運跌幅皆達 3% 以上。

展望台股，由於全球近來受俄烏戰爭、亞洲疫情延燒、通膨壓力、美國聯準會升息等外在因素，台股恐持續震盪，來回測試 3 月低點 16764 點，短期仍須謹慎看待。