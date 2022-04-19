〈台股盤前〉資金快速輪動中見低接電子買盤 持股心態仍宜保守

台股在市場資金快速輪動下，市場專家指出，電子股已見逢低小量承接買盤，但心態仍宜保守因應，整體持股比例以資金 3-5 成為宜。

證券分析師黃漢成指出，由於台灣的本土疫情升溫，近日台股買盤鍾情於防疫製劑的生技、快篩甚至實體醫藥銷售通路個股，在電子、金融、航運、鋼鐵及大型權值股都走跌趨勢下，指數難有支撐，目前多頭觀察 3 月的 16808 點、16764 點低點是否遭到跌破。

今天美股收盤數據方面，美股四大指數中的費城半導體指數上漲 57 點，或 1.88%，收 3,085.2 點。黃漢成說，此現象應對台股電子族群有些許激勵，但是投入電子資金不宜過多。

美股道瓊指數下跌 39.54 點，或 0.11%，收 34,411.69 點，那斯達克指數下跌 18.72 點，或 0.14%，收 13,332.36 點。標普 500 指數下跌 0.9 點，或 0.02%，收 4,391.69 點，費城半導體指數上漲 57.0 點，或 1.88%，收 3,085.2 點。

本周美股財報周將登場，重量級大廠包括 IBM、特斯拉、ASML，而 4 月最後一周更有密集的科技重量級龍頭大廠將公布財報，且與台廠供應鏈有高度連動，包括蘋果、高通、AMD、英特爾、Google 等重量級個股，也將牽動台股走勢。

近期台股走疲，指數也連破整數關卡，主要由美國最新公布 CPI 數據再創 40 年來新高，而國際油價受到烏俄戰爭影響居高不下，除了促使聯準會緊縮加速可能性大增，也讓市場對於未來需求面展望轉趨悲觀，導致台股出現大幅震盪。

不過，法人認為，從晶圓龍頭大廠台積電 (2330-TW) 釋出的展望與數據，可看出台股仍有強勁基本面，加上向來具有高殖利率特性，可望吸引低接買盤進場。