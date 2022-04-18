【Wen姐筆記】17000城池 台幣匯率 權值龍頭股得挑起大樑

台股上周棄守 5 日線，反彈宣告結束，空軍兵臨 17000 點城下，本周一開局，就得再度面臨 17000 點城池保衛戰。美股休市，為台股內資多方多爭取了一點時間，台股這回的 17000 點城池保衛戰，新台幣匯率與權值龍頭股得挑起大樑，否則仍得提防續往 17000 點以下測試支撐。短線上強弱分界為 17123 點。關鍵點位為 16947、17026 與 17153 點。

台股上周五退守 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17026 點，為多方守護 17000 點城池背水一戰底線。如能穩住，續往 17047 與 17100 點北上，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，多方還有機會以時間換空間，伺機北上反攻。如能收復 17153 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，多方才能暫時喘口氣，這波空襲警報才可暫時解除，回到反彈格局。

但如 16988 點棄守，需提防空軍力道增強，而 16947 點至 16900 點城池，將攸關台股是否能夠保底! 16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點，如再棄守，需提防回測 16848 至 16800 點城池，16800 點兩端哨站為 16826 與 16777 點，如再棄守，反攻 17000 點時間恐得拉長。

台積電繳出亮眼財報，外資不僅不捧場，仍持續賣超，同時在本周台指期結算前，外資也出現持續買超台灣 50 反 1 的動作，加上台股上周五又失守短中長期均線，本周的台指期結算前，多方仍得繃緊神經。內資國家隊是否能夠守得住 17000 點城池，時間緊迫，新台幣匯率與各權值龍頭股得挑起大樑，否則得留意空軍力道增強。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)