〈台股盤中〉航運、鋼鐵熄火台股趺破萬七 電子力抗空頭

台股今 (18) 日盤中包括海空航運類股及鋼鐵族群聯袂走跌，金融股也表現疲弱，集中市場跌破萬七，但受到中國上海公布 660 家企業復工「白名單」利多激勵，電子、半導體股展現力抗空頭反彈的氣勢，不過午盤前指數仍跌逾百點，多空持續交戰萬七。

台股今日以 16958.66 點開出，最低 16868.37 點，最高 16999.36 點，預估全場成交值在 2290 億元。

台股今日盤中海、空航運股包括長榮 (2603-TW)、。陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 及華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 等股價皆不振，鋼鐵族群聯袂走跌，強勢股仍集中在與防疫相關的檢測、生技等族群。

台股今天由電子族群領軍力抗空頭勢力擴張，早盤包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及矽力 - KY 等個股展現抗跌走勢，且櫃買指數也有相同走勢。

另外，今日盤中食品股如台榮 (1220-TW)、環泰 (4207-TW) 股價也同樣有強勢表現。

權值個股而言，鴻海 (2317-TW) 維持在平盤 103 元上下震盪、台積電 (2330-TW) 力守 560 元防線，大立光 (3008-TW) 也維持在平盤價 1625 元上下震盪。