〈金管會備詢〉黃天牧重申「遛狗理論」 台股終將回歸基本面

台股今 (18) 日開低跌破萬七，金管會主委黃天牧再度重申「遛狗理論」，認為基本面還是大家選股最重要的標準。至於立委林德福質疑他頻頻信心喊話成反指標，他也強調自己發言都是依據事實，沒有信心不信心喊話的問題。

外界關切升息是否衝擊科技股？黃天牧表示，在國外股市，的確有升息可能會造成科技股重新評價調整的問題，但金管會是監理機關，沒辦法過度去分析股票市場，只能強調制度面跟基本面，其他就是投資人自己去做判斷。

此外，債券殖利率急速飆升，長年期公債或公司債利率可能已超過台股現金殖利率 3％多的水準，外界擔憂資金可能「由股轉債」，黃天牧表示，這是動態發展的情況，股債是不同的金融商品，有人偏好固定受益即投資債券，有人偏好投資股市股票，投資人會依資金成本跟收益作選擇。

黃天牧表示，4 月看起來外資已經少數有些匯入了，雖然還是賣超台股為主。而年初以來，台股日平均成交量仍有 3055 億元，顯示資金動能還是可以的。

黃天牧重申「遛狗理論」，台股基本面 1-3 月營收 10.2 兆元，年增 13%；去年獲利 5.2 兆元，也年增 21%，出口也較 2 月成長超過 20%，上市櫃目前營收獲利是良好的，他認為基本面還是大家選股最重要的標準。

所謂「遛狗理論」，是德國股神科斯托蘭尼 (Kostolany) 提出，把主人比喻成總體經濟、而小狗是股市，股市就如同主人去遛狗，狗會走在主人前面或後面，但最終還是會回歸主人身邊，比喻股市最終會回歸基本面。