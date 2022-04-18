金鋼航摜壓、生技股紅通通 台股跌105點收16898點

本土疫情持續延燒，台股今 (18) 日開低跌破萬七，但中國上海傳出大規模復工，電子股跌勢收斂，助攻大盤一度拉升至平盤，生技股也成為盤面多頭指標，不過，金融、航運、鋼鐵股湧現賣壓，拖累加權指數終場下跌 105.31 點或 0.62%，收在 16898.87 點，成交值 2288 億元。

中小型股表現活潑，櫃買指數終場小跌 0.2 點或 0.1%，收在 204.11 點，成交值 564.9 億元。上市櫃成交值合計 2852.9 億元。

電子族群漲跌互見，權王台積電 (2330-TW) 今天引發多空激戰，最低跌至 558 元，最高來到 566 元，終場小跌收 561 元；聯發科、大立光、欣興等指標股力守平盤之上，瑞昱、聯詠上漲超過 1%；不過，聯電仍下挫 1.8%，友達重挫逾 3%。

受升息利多恐出盡、新台幣貶值影響，金融股今天持續殺低，玉山金重挫逾 3%，開發金、華南金、兆豐金、合庫金、中信金等也下跌超過 2%，金控雙雄均跌近 2%。上市金融類股指數終場下跌 2%。

航海王、鋼鐵人族群同步摜壓，貨櫃航商長榮、陽明、萬海皆下跌超過 2%，散裝航運股慧洋 - KY、台航、中航等跌逾 3%，航空雙雄續遭調節，長榮航大跌逾半根停板，華航跌逾 4%。而中鋼今天大跌 2.65%，燁輝、威致、中鴻、中鋼構、海光、盛餘、春雨等下挫 3-5%，賣壓沉重。

國內疫情延燒，單日新增確診連三天突破千例，帶動相關防疫需求，除了快篩檢測族群再度成為多頭指標外，連帶新藥、製藥、醫材及藥局通路也大漲，上市櫃生技股盤中多達 20 檔亮燈漲停，包括寶齡富錦、瑞基、中化、杏輝、合世、雃博、優盛、松瑞藥等。

高價股今天吸引資金進駐，矽力 - KY 大漲半根停板，收全場最高 2810 元，股王信驊同步漲逾 1%，其他包括 AES-KY、祥碩、力旺、富邦媒、緯穎、世芯 - KY 等漲勢都相當強勁，千金股滿面通紅。