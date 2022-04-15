引擎感測器出包 速霸陸暫停數款車型交車

日本汽車製造商速霸陸 (Subaru) 的 Forester、Outback 和 Levorg 三個車款，由於部分車型的引擎零件發現問題，目前已暫時停止交車。問題出在代號「CB18」1.8 升水平對臥四缸引擎的感測器，而銷往海外的新車並未搭載該款引擎。

速霸陸表示，他們發現 CB18 的感測器出現異常，目前正在調查問題原因；而搭載該款引擎的新車生產，預計在 4 月下旬暫停。

搭載 CB18 引擎的 Forester、Outback 和 Levorg 三個車款，是速霸陸在日本市場的銷售主力。當前在半導體等零件短缺的影響之下，汽車行業生產都陸續受到影響；這回主力車款的暫時停產，對速霸陸來說也無疑是雪上加霜。

速霸陸表示，由於感測器的異常，有發生警示燈亮起或引擎無法正常運作等案例，將實施感測器的更換等來進行因應。待調查結果出爐之後，也可能向當局申報召回行動。

自 2020 年 10 月以來，搭載 CB18 引擎的新車出貨台數約 5.4 萬輛，而銷往海外市場的新車並未搭載 CB18 引擎。

Forester、Outback 和 Levorg 的生產，是由速霸陸位於日本群馬縣的本工廠和矢島工廠負責；問題款式已暫停生產，正進行原因調查並研擬對策，目前預估要等到 6 月中旬才能重啟出貨。