派樂騰大砍Bike硬體售價 同步調升健身內容訂閱費用

健身器材公司派樂騰 (Peloton Interactive) (PTON-US) 表示，將調降飛輪車 (Bike) 和跑步機 (Tread) 的價格，同時調漲健身內容資料庫的每月訂閱費用，擴大市場份額。

派樂騰將初階飛輪車價格調降 300 美元，至每台 1195 美元，而高階飛輪車 (Bike+) 則調降 500 美元，至每台 1995 美元；跑步機 (Tread) 則調降 150 美元，至每台 2345 美元。

上述價格不含運費，一般飛輪車運費為 250 美元、高階飛輪車免運，而跑步機運費則為 350 美元。派樂騰表示，新定價將於周四稍晚生效。

在調降硬體的同時，派樂騰調漲了北美地區的每月訂閱價格，自 6 月 1 日起，美國地區各訂閱途徑月費自 39 美元調高到 44 美元，加拿大地區自 49 美元調高到 55 美元。

派樂騰目前也在部分美國市場試行租賃選擇，用戶可以每月支付 60 美元至 100 美元區間租用飛輪車，藉此可訪問其健身內容資料庫。派樂騰表示，近期將擴大試行市場，並增加高階飛輪車作為另一款租賃選擇。

截至 12 月 31 日，派樂騰擁有 277 萬名連線健身用戶，總會員數超過 660 萬人，其中包括只付費參加健身課程的人。

派樂騰周四大跌 4.63%，收 23.87 美元，將今年跌幅擴大至 33%，而過去 12 個月來下跌約 80%。

近幾周派樂騰的股價一直低於 29 美元，即 2019 年該公司 IPO 的定價，也跌回到新冠疫情爆發前的水準，且自 McCarthy 宣布接任執行長以來，股價下跌近 35%。

這樣的股價表現令投資者擔憂。周三，激進投資者 Blackwells Capital 再次呼籲出售該公司，並批評上任 2 個月的執行長 Barry McCarthy 迄今尚未對公司做出大動作，公司處境反而比他接手前更糟糕，主張「現在出售派樂騰，對投資者來說更有價值。」