分析師：馬斯克的推特肥皂劇最終將以成功收購結束

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 周四 (14 日) 在一份修改後的文件中披露，已向推特 (TWTR-US) 董事會提出將公司私有化的提議，讓市場大吃一驚。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 以「看好戲」為名，維持特斯拉股票的「加碼」評級和 1400 美元的目標價不變。

艾夫斯在最新報告中說，馬斯克以每股 54.20 美元的價格收購推特私有化是一項「歷史性步驟」，並與推特及其董事會展開一場「權力遊戲」。

這位分析師說：「現在，我們相信最終這部肥皂劇將以馬斯克在對該公司的激進敵意收購後擁有推特而結束。」

艾夫斯認為出現任何其他競標者或財團的可能性較小。他說，推特董事會將被迫接受馬斯克的出價，或者提出一個積極的流程來出售其社群媒體平台。

他說，其中可能存有關交易融資、監管批准以及馬斯克在推特和他旗下其他企業之間的時間分配問題。不過他認為，根據馬斯克文件中的詳細訊息，推特只能「馬上接受或拒絕」。

艾夫斯表示，他預期推特董事會將正式審閱馬斯克的文件和信函。並表示，在交易可能達到高潮之前的未來幾周內，還可能會出現許多曲折。

在周四的盤前交易中，特斯拉下跌 2.14% 至 1000.53 美元，而推特上漲 5.15% 至 48.21 美元。