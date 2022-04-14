〈台積電法說〉費半走跌壓抑 台積電ADR早盤開高走低

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，第一季財報亮眼，優於市場預期，第二季營收、毛利率並將續創新高，全年營收可望繳出超標成績，不過，受美股費半指數走跌壓抑，台積電 (TSM-US)ADR 早盤開高走低，小漲 2.75% 開出，不久後即翻黑走弱，在盤下游走，一度挫近 1%。

台積電今日股價收平盤價 573 元，但外資認錯回補僅一日行情，轉賣超 1517 張，今年累積賣超台積電高達超過 51 萬張，法說會報佳音後，外資是否啟動回補潮，備受市場關注。

台積電受惠漲價效益發酵，加上先進製程持續放量，及新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，第一季毛利率衝上 55.6%，單季獲利突破 2000 億元大關、達 2027.3 億元，季增 22%，年增 45.1%，每股純益 7.82 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰。

值得一提的是，台積電第一季高效能運算 (HPC) 營收比重達 41%，首度超越智慧型手機的 40%，除代表手機產業逐漸步入高原期，也象徵高效運算高成長時代來臨，將與車用平台並肩，成為台積電今年主要營收成長動能。

台積電預估第二季營收 176-182 億美元，季增 0.11-3.59%，可望再創新高，且受惠費用控管得當、新台幣貶值等，雙率都再高於上季預測區間，毛利率高標上看 58%、挑戰續創高；且在車用、高效運算需求續強下，台積電上調今年營收成長，有機會超越前次預估的 24-29%。

雖然供應商受疫情造成的缺工、缺料等因素影響，導致先進製程、成熟製程設備交期均拉長，但台積電強調，正與供應商緊密合作，不影響今年產能擴充計畫，今年資本支出金額不變，目前正與供應商就明年的設備交期積極努力中。