輝瑞與BioNTech：加強劑明顯提升5-11歲兒少Omicron抗體

輝瑞公司 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 兩家公司周四 (14 日) 表示，根據臨床實驗，第 3 劑新冠疫苗加強劑在 5 至 11 歲的健康兒童身上產生對 Omicron 變種病毒的顯著保護。

兩家製藥商表示，對該研究中接受加強劑的一些兒少者的血清分析顯示，Omicron 中和抗體增加了 36 倍。

加強劑注射後，針對新冠病毒原生型病毒株的中和抗體增加了 6 倍。

這項中後期研究是以 140 名 5 至 11 歲的健康兒童為受測對象，測試 10 微克加強劑的安全性和免疫原性。

輝瑞及其德國合作夥伴表示，這些數據強化了第 3 劑疫苗加強劑在維持該年齡組對病毒的高水平保護方面的潛在功能。

兩家公司計劃未來幾天內為 5-11 歲年齡組申請加強劑的緊急使用授權 (EUA)，隨後向包括歐洲藥品管理局在內的全球監管機構提交更多申請。

今年稍早，美國食品和藥物管理局 (FDA) 授權為 12 至 15 歲的兒童和 5 至 11 歲免疫功能低下的兒童接種第 3 劑疫苗。

FDA 當時表示，在更多兒童接受 2 劑後，將評估為 5 至 11 歲的兒童接種力強劑。

根據疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據，美國約有 800 萬 5 至 11 歲的兒童已完全接種疫苗。