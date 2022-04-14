〈大立光法說〉林恩平：Q2產品結構與上季相似 4、5月營收都低於3月

大立光 (3008-TW) 執行長林恩平今 (14) 日在法說會上指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，目前看 4、5 月營收都比 3 月差，整季產品組合與上季也差不多，至於營收衰退幅度，則仍無法判斷。

大立光 3 月營收 37.56 億元，推升首季營收達 101.33 億元，不過，林恩平指出，目前客戶對 8P 等高階鏡頭採用機種變多，多數在下半年有較多出貨量，但實際出貨數量也要看客戶端搭載機種銷售是否熱烈而定，且目前看來，客戶端對銷售信心度也不高。

林恩平指出，目前大立光高階產品單價 (ASP) 壓力不大，並持續開發生產難度高的手機用可變光圈鏡頭等產品，加上 8P 鏡頭，就看客戶導入搭載速度及市場反應，預計高階鏡頭今年下半年會有較多出貨量。

大立光已設立單一子公司承接來自車用鏡頭的訂單，林恩平說，車用採用規格較低，大立光都有在出貨，至於搭載感測模組的車用鏡頭組，目前還沒有接到案子。

大立光自設 VCM(音圈馬達) 的生產線，目前滿載生產中，至於整合鏡頭、音圈馬達甚至再搭載感測元件的封裝產品，林恩平說，今年出貨量不會太多。

對於 2023 年中大立光位在台中工業區進入生產的首座新設廠房，林恩平說，持續加速設備搬入，新廠開發產品銷售對象涵蓋了原有客戶及新客戶。

大立光手中也握有的鏡頭設計專利，法人詢問是否有進一步採取行動以智慧財產權確保競爭力，林恩平表示在「蒐證中」。

大立光第一季營收為 101.33 億元，毛利率為 53.36%，季減 2.49 個百分點，年減 11.41 個百分點，在 27.51 億元業外收益挹注下，稅後純益 55.13 億元，季增 7.34%，年增 3.71%，每股純益 41.3 元。大立光第一季攤提折舊費用為 12.2 億元，資本支出為 29 億元，首季業外匯兌收益為 23.8 億元。

大立 2022 年首季毛利率 53.36%，為 2015 年以來單季最低，大立光指出，首季毛利率走低，主要在於營收規模縮小，且出貨產品組合的不利影響，後者的影響程度最大。

大立光 2022 年第一季出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品 20-30%。林恩平也指出，2022 年第二季預估的出貨產品組合與第一季變化並不大。大立光股價今天收盤上漲 15 元報 1645 元，成交量為 432 張。