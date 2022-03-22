〈車市〉裕日車改款新車QX55不漲價 接單破百台

裕日車 (2227-TW) 今 (22) 日發表全新日系豪華跑旅 THE ALL-NEW INFINITI QX55，不過，去年底開放首批預售 80 台，已全數搶購完畢，累計接單已超過百張，儘管漲價壓力高，INFINITI TAIWAN 仍積極向原廠爭取 QX55 正式上市後，售價不調漲，維持預售價格 249 萬元，並將持續爭取配額。

裕日車說明，THE ALL-NEW INFINITI QX55 自 2021 年 12 月 8 日預售接單以來，消費者反應熱烈，首批預售 80 台搶購一空，累計接單更已超過百張。

儘管受晶片、原物料短缺和價格提升影響，QX55 全球產能吃緊，裕日車強調，為回饋車主，正式售價不調整，並將爭取更多配額，另對於首批等待已久的車主，提供價值 1.8 萬元的交車禮，全力大打價格優勢牌。

裕日車進一步指出，此次 THE ALL-NEW INFINITI QX55 大改款，除了採用日式工藝美學，更搭載世界首具量產 VC-Turbo 可變壓縮比引擎、ProACTIVE 智慧駕駛科技等先進技術，也首度導入板岩灰新色，提供消費者更多個性化的選擇。

而世界首具量產「VC-Turbo 可變壓縮比引擎」，以 8:1-14:1 的可變壓縮比設計，可流暢展現 268hp 最大馬力與 380Nm 最大扭力，榮獲 2019、2020 年 WardsAuto 十大最佳引擎，並配備主動式電子引擎抗震阻尼器。