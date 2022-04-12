台積電反彈無功而返 台股跌57點收16990點

美股周一走跌，那指、費半指數雙雙跌逾 2%，台股今 (12) 日早盤摜破萬七，回測 16900 點，雖然部分傳產股獲資金點火，但台積電反彈無功而返，電子、金融族群普遍走弱，加權指數終場下跌 57.46 點或 0.34%，收在 16990.91 點，成交值 2740.63 億元。

櫃買指數終場下跌 1.62 點或 0.78%，收在 205.29 點，成交值 684.22 億元。

權王台積電 (2330-TW) 早盤強勢翻紅，提振電子族群士氣，股價一度回升至 564 元，可惜尾盤再度摜壓，小跌以 557 元作收；聯電賣壓仍重，股價下挫 1.8%，收 47.3 元，續創近 1 年新低；華碩、國巨、日月光投控均震盪走低；不過，大立光、聯發科、研華等都展開反彈。

華新 (1605-TW) 不畏妖鎳之亂，3 月營收衝破 160 億元，創下同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%，加上 4 月不銹鋼盤價大漲，法人持續看好第二季營運表現，今天在買盤湧入下，股價強勢站上 30 元關卡，終場大漲近 8%，收 31.2 元，站穩所有均線之上，激勵上市電纜類股指數盤中勁揚逾 4%，為盤面多頭指標。

值得注意的是，快篩試劑價格太高近來引發爭議，衛福部長陳時中保證會更便宜，並將主動建立國家隊，帶動檢測族群續揚，泰博股價勁揚逾 3%，攀上 20 個月新高，ABC-KY、亞諾法一度噴出漲停，寶齡富錦則收平盤。