〈力積電法說〉下半年毛利率再向上 直逼台積電

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (12) 日召開法說，總經理謝再居表示，由於去年中陸續與客戶簽長約，預期目前價格將持續一段時間，下半年毛利率可望較上半年成長「幾個百分點」。

台積電第一季毛利率估達 53-55%，力積電第一季毛利率則已達 51%，雙方差距持續縮小，力積電預期下半年毛利率可望再提升，即可望進逼晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 水準。

力積電去年中陸續與客戶簽訂長約，記憶體產品去年第四季開始漲價，邏輯則是今年第一季；謝再居表示，價格已漲到一定程度，且已與客戶簽長約，也沒辦法再漲價，約 85% 以上產能有長約確保，預期目前價格將會持續一段時間，今年 ASP 估將較去年成長約 3-5%。

謝再居表示，目前產能還是爆滿，第二、三季都將維持滿載狀態，第二季營運可望持穩第一季，而新台幣貶值將有利營收成長。

謝再居指出，下半年毛利率成長將來自漲價、生產效率提升，新台幣貶值也將有利毛利率約 1-2%，整體毛利率可望優於上半年，「多幾個百分點」，今年營運成長主要來自產品組合改善，及下半年的小幅擴產計畫。

對於近期原材料成本高漲，謝再居表示，材料成本確實有增加，其中最多是矽晶圓，但占整體成本占比僅約 7-8%，也有與供應商簽長約，價格相對穩定，當初與客戶簽長約時，也有將成本增加因素考量進去，短期內還不至於衝擊毛利率。

力積電銅鑼新廠建廠進度受半導體缺工、缺料影響，謝再居表示，較原先進度延遲約 2 個月，可能會在明年 1 月裝機，2023 年第一季小量試產，全年營收貢獻有限，較大貢獻會在 2024 年；財務長邵章榮則說，由於有長約確保，預計 2024 年下半年就開始貢獻獲利。

謝再居指出，銅鑼廠預計 2024 年開出 3.5 萬片產能，其中 2 萬片有客戶長約，而因一、二廠有許多新產線要加入，2023 年會將 1.1-1.2 萬片、同樣有與客戶簽長約的產能轉移至銅鑼新廠生產，盼能將新廠產能迅速拉升至 2.5-3.5 萬片，降低毛利率對財務的影響。

力積電今年資本支出將達 15 億美元，其中 97% 用於銅鑼 12 吋廠，3% 用於 8B 廠擴產。力積電表示，未來不排除提早預訂設備，帶動資本支出金額小幅調升。

