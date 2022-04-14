〈台幣〉亞洲央行朝向緊縮 升逾1角重返28字頭

台灣央行總裁楊金龍明示貨幣政策將朝向緊縮，與亞洲主要國家一致，亞幣今 (14) 日普遍走揚，新台幣兌美元匯率也延續昨天反彈之姿，重返 28 字頭，最高來到 28.97 元，強升逾 1 角，台股早盤也漲逾 70 點，觸及十日均線，但漲幅隨即收斂。

熱錢回流帶動新台幣匯率強彈，今天以 29.06 元開出後，在拋匯力道湧現後，匯價一度升抵 28.97 元，升值 1.16 角，但仍要觀察下午外資操作，是否又會轉為匯出。

台股方面，電子股今天普走揚，包括大立光、國巨、日月光投控、矽力 - KY 等均漲逾 1%，但聯發科、南亞科遭調節，金融股也全面回檔，賣壓偏重，拖累大盤漲幅收斂，力守 17300 點關卡。

對於新台幣年底前是否有貶到 30 元的可能性，楊金龍表示，升貶幅度要看波動度，目前看來，新台幣與其他主要亞幣相比仍是最穩定，過去由 32 元升至 27.6 元，近來再貶至 29 元左右，不至於淪為最弱亞幣，且新台幣貶值不見得是全年的常態。

觀察主要貨幣今天表現，新加坡幣在央行祭出緊縮措施後，早盤應聲強彈 0.62%，日圓與新台幣均升值 0.27%，人民幣升值 0.05%，韓元則貶值 0.09%。