〈台幣〉28字頭曇花一現 逾半升幅回吐收29.086元

市場預期，美國通膨可能已經觸頂，預料 Fed 未來收緊政策可能不如先前激進，台北股匯今 (13) 日展開反彈，新台幣兌美元匯率一度強升 1.65 角，重返 28 字頭，但午盤後湧現部分美元買盤，逾半漲幅回吐，終場升 5.9 分，收 29.086 元，台北及元太外匯市場成交值合計 22.01 億美元。

新台幣兌美元匯率擺脫連 7 貶的頹勢，今天在熱錢回流下，展開強勁攻勢，接連衝破 29.1、29 元整數關卡，匯價最高來到 28.98 元，升值多達 1.65 角，可惜後繼無力，終場升值 5.9 分，收在 29.086 元，台北外匯市場成交金額爆出 17.02 億美元，元太外匯市場成交金額 4.99 億美元。

台股方面，在台積電領軍攻高下，電子股展開強彈，一舉收復萬七、五日線，航海王、鋼鐵人也表現強勢，帶動加權指數終場大漲 310 點，收在 17301 點，外資終止連續 6 個交易日賣超，轉為買超 105.58 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.20%，韓元強升 0.67%，新台幣升值 0.20%，人民幣升值 0.09%，新加坡幣也微幅走升，日圓則貶值 0.42%，歐元貶 0.30%。

美國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，續創 40 年新高，不過，排除能源和食品成本後，核心 CPI 年增率為 6.5%，略低於預期，月增 0.3%，增幅為去年 9 月以來最小，美國公債殖利率應聲走低。