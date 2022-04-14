〈能源盤後〉普丁稱談判陷入僵局 全球市場恐更難見俄油 激勵原油漲近4%

原油期貨價格周三 (13 日) 漲近 4%，係因俄羅斯普丁總統表示，俄烏談判陷入僵局，引發市場擔憂全球市場流失更多俄羅斯石油。

即使美國官方數據顯示，上周國內原油庫存大幅攀升，以及汽油和蒸餾油庫存下降後，原油價格仍持續走高。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.65 美元或 3.6%，收每桶 104.25 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.14 美元或 4%，收每桶 108.78 美元。

根據道瓊市場數據，基於最近月契約， Brent 和 WTI 原油期貨價格均創 3 月 30 日以來最高收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 4.4%，收近每加侖 3.291 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.3%，收每加侖 3.718 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲近 4.8%，收每百萬 Btu 6.997 美元，盤中高點達 7.025 美元，為 2008 年 11 月以來最高盤中水準。

市場推動力

俄國普丁總統周二表示，俄羅斯在別無他法下，發動了特別的軍事行動，並承諾會「持續進行到全面完成既定任務。」

路透周二報導，由於制裁和物流問題，俄羅斯石油和凝析油產量周一已降至 1000 萬桶 / 日以下，觸及 2020 年 7 月以來最低水準。

國際能源署 (IEA) 週三發布月報，稱美國及其盟國釋放儲備石油的舉措 (IEA 也協調釋放) 應有助於填補俄烏戰爭爆發後大量流失的供應量。儘管如此，IEA 仍估計，下個月之前，全球市場恐流失高達 300 萬桶 / 日的俄羅斯原油。

因應擁有 2500 萬人口的上海實施封城，IEA 將今年石油需求預期下修 26 萬桶，達 9940 萬桶 / 日。

與此同時，白宮表示，美政府計劃允許在夏季銷售含 15% 乙醇含量的汽油，此舉平均每加侖可節省下 10 美分。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，汽油價格會稍微下降一些，但隨著駕駛的里程數越多，加入的汽油就越多，換得的利益就小，且就「在加油站省錢」這一點來說，夏季使用 15% 乙醇含量的汽油的好處可能「微不足道」。

EIA 供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (4/8 止) 美國原油庫存增加 940 萬桶，但戰略石油儲備 (SPR) 上周庫存減少 390 萬桶。

據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周 (4/8 止) 原油庫存增加 30 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油供應量增加近 780 萬桶。

Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示，原油供應增加，部分原因是煉油廠運行率意外地急遽下降，導致汽油和蒸餾油庫存下降。

另外，EIA 也公布上周汽油庫存減少 360 萬桶、蒸餾油庫存減少 290 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均上周汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 150 萬桶。

然而，產品供應量 (一種隱含需求的衡量標準) 下降了 100 萬桶以上，達到每日 1880 萬桶，為去年 6 月以來最低水準，Richey 表示，這點表明高油價已經開始令消費者需求承壓。

EIA 公布，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 40 萬桶。