〈稅收統計〉前2月稅收2800億元、年增5.1% 續創同期新高

財政部今 (10) 日公布 2 月稅收 768 億元、年減 2.7%，主因在證交稅、營業稅與貨物稅減少所致；但累計前 2 月實徵淨額 2800 億元，仍創歷年同期新高，年增 5.1%。

主要稅目部分，2 月稅收以營業稅減少 69 億元、貨物稅減少 45 億元、證券交易稅減少 18 億元較多，而綜合所得稅增加 93 億元、營利事業所得稅增加 25 億元。

累計前 2 月稅收則以綜合所得稅增加 187 億 元、營利事業所得稅增加 56 億元較多，但貨物稅減少 57 億元、證交稅則減少 56 億元。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，證交稅受俄烏戰爭與美國升息影響，拖累 2 月證交稅持續下滑，單月實徵淨額 110 億元，年減 13.9%，累計今年前 2 月稅收共 284 億元，較去年同期減少 16.3%。

綜所稅部分，2 月稅收 373 億元，較去年同月增加 93 億元、年增 33.3%，累計前 2 月稅收 759 億元，較去年同期增加 187 億元、年增 32.7%，主因年終獎金扣繳稅款提前入帳，加上房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

不動產部分，2 月土增稅收 72 億元、年增 3.9，前 2 月土增稅 179 億元、年增 2.3%；房地合一稅稅收 22 億元、年增 39.3%，累計前 2 月稅收 43 億元、年增 91.7%。

陳玉豐表示，房地合一稅收成長主要與基期偏低有關，加上適用房地合一稅 2.0 新制案件增加所致，以個別縣市來看，六都中以桃園市增加 3.5 億元居冠、新北市增加 3.1 億元居次，另外，台中市與台北市分別增加 2.9 億元排名第三。