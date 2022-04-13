華固擬配發7.5元現金股利 今年營運動能不減

華固 (2548-TW) 去年每股純益 10.56 元，連 3 年賺回超過一股本，今 (13) 日董事會通過每股擬配發 7.5 元現金股利，平史上新高，以今日華固收盤價計算，股利現金殖利率達 8.3%。

上市大型建商股利陸續出爐，除華固配發 7.5 元現金，皇翔 (2545-TW) 配發 6.3 元，興富發 (2542-TW) 配發 5.2 元股利，包括 4.16 元現金及 1.04 元股票股利，遠雄 (5522-TW) 全年配發 5.5 元現金股利，潤隆 (1808-TW) 配發 3.5 元股利，包括 2 元現金及 1.5 元股票股利。

長虹 (5534-TW) 去年每股純益 4.41 元，但股利分配尚未出爐。

華固建設 2021 年營收 135.47 億元，年增 19.48%，為歷年次高紀錄；稅後純益 29.2 億元，年增 5%，每股盈餘 10.56 元，也是歷年次高紀錄。去年主要受惠北市豪宅案「敦品」、內湖「碧湖天」、「智富中心」、士林「創富中心一期」完工交屋入帳，加上天母「天鑄」成屋去化貢獻所致。

華固今年年營運動能仍維持穩定向上，總銷 68 億元內湖「馥儷」及總銷 43 億元的士林「翡儷」兩住宅建案完工交屋，加上廠辦案完工，預估 2022 年新完工建案已售案量遠 150 億元。