〈台幣〉股匯強彈 升值1.65角再現28字頭

美國 CPI 衝破 8 字頭，創 40 年新高，不過，市場認為通膨可能已經觸頂，預料 Fed 未來收緊政策可能不會如先前預期般激進，台北股匯今 (13) 日雙雙展開反彈，新台幣兌美元匯率早盤一度升值 1.65 角，來到 28.98 元，台股也強彈 290 點，逼近 17300 點關卡。

日韓股市連袂展開反彈，台股也開高走高，權王台積電強漲逾 3%，聯發科、聯電、台達電、日月光投控、瑞昱等電子權值股也回神大漲，激勵大盤盤中勁揚 290 點，一舉收復 17200 點及五日線。

新台幣匯率近來跌跌不休，一度下探 29.2 元關卡，創逾一年半新低，今天在熱錢強力回流下，匯價跟隨股市強彈，直接升破 29.1、29 元整數關卡，最高來到 28.98 元，升值多達 1.65 角，今天可望終止連 7 貶的頹勢。

受油價飆漲影響，美國周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，續創 40 年新高，不過，排除能源和食品成本後，核心 CPI 年增率為 6.5%，略低於預期，月增 0.3%，增幅為去年 9 月以來最小。美國公債殖利率應聲走低，美元回吐部分漲幅。

觀察主要貨幣兌美元表現，亞幣今天互有升貶，新台幣早盤強彈 0.49%，韓元升值 0.16%，新加坡幣升 0.07%，日圓則貶值 0.18%，人民幣也貶 0.06%。